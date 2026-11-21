Pe scurt: Tarifele trenurilor cresc cu 6,61% de la 13 decembrie, odată cu noul Mers al Trenurilor. Un Sibiu–București InterRegio la clasa a 2-a ar ajunge la circa 118 lei. Biletele pentru noul mers se vând de la 2 decembrie.

Biletele și abonamentele de tren se scumpesc cu 6,61% de la 13 decembrie, odată cu noul Mers al Trenurilor 2026–2027. Indexarea, anunțată de Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) într-un răspuns oficial pentru HotNews, se aplică la CFR Călători. Este a patra majorare anuală la rând, iar în patru ani prețurile au crescut cu peste 50%.

Ce a transmis ARF

ARF are, prin lege, atribuția de a actualiza tarifele de călătorie în funcție de inflație. În răspunsul trimis HotNews, instituția arată că indexarea se face în baza articolului 17 din Hotărârea de Guvern nr. 1.453/2022: tarifele se actualizează anual cu indicele de inflație stabilit de Institutul Național de Statistică (INS) la 1 octombrie și se aplică odată cu schimbarea graficului de circulație.

„Prețurile biletelor și ale abonamentelor pentru noul mers al trenurilor se vor indexa cu 6,61%, conform indicelui prețurilor de consum pentru perioada septembrie 2025 – septembrie 2026, raportat de Institutul Național de Statistică.”

Procentul coincide cu rata anuală a inflației din septembrie 2026, anunțată de INS și preluată de Agerpres. Data de 13 decembrie este confirmată și de CFR Călători: noul Plan de Mers al Trenurilor 2026/2027 intră atunci în vigoare. Biletele pentru trenurile din noul mers, în trafic intern, se vor putea cumpăra începând cu 2 decembrie.

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Cât vor costa, de la 13 decembrie, câteva rute din țară

HotNews a calculat noile prețuri pe principalele relații, aplicând indexarea de 6,61% la tarifele actuale. Pentru trenurile InterRegio (IR), clasa a 2-a:

București–Brașov: de la 75 lei la 80 lei;

București–Cluj Napoca: de la 138 lei la 147 lei;

București–Constanța: de la 92 lei la 98 lei;

București–Iași: de la 138 lei la 147 lei.

La InterCity, un București–Brașov urcă de la 85 la 90 de lei, iar un București–Cluj de la 159 la 169 de lei, tot potrivit calculelor HotNews.

Cât ajunge un bilet Sibiu–București

Pentru rutele din Sibiu am luat tarifele oficiale de transport, valabile din 14 decembrie 2025, publicate de CFR Călători, și distanțele din mersul oficial al trenurilor 2025–2026 (Informatică Feroviară, pe data.gov.ro). La trenurile InterRegio am adăugat tichetul de rezervare de 6,50 lei, obligatoriu la acest rang. Apoi am aplicat 6,61% și am rotunjit la leu sau la jumătate de leu, regula folosită de ARF la actualizarea tarifelor. Sunt estimări, nu prețul final afișat la casă.

Pe relația directă Sibiu–București Nord, trenurile InterRegio și InterRegio de noapte (IR 1621, IR 1622, IR-N 472, IR-N 473) merg pe Valea Prahovei, prin Brașov, pe 315 km. Un bilet la clasa a 2-a costă acum 110,50 lei și ar ajunge, de la 13 decembrie, la circa 118 lei. La clasa 1, de la 168 lei la circa 179 lei.

Există și o rută mai lungă, prin Râmnicu Vâlcea și Pitești (IR 1912 și IR 1914), de 392 km. Aici, biletul InterRegio la clasa a 2-a este acum 122 de lei și ar trece la circa 130 de lei.

Cât costă un Sibiu–Brașov

Între Sibiu și Brașov, pe 149 km, CFR Călători are trenuri InterRegio și trenuri Regio, categoria cu opriri dese. La InterRegio, clasa a 2-a, tariful actual este 67,50 lei și ar ajunge la circa 72 de lei. La un tren Regio, fără rezervare, biletul de clasa a 2-a este acum 31,50 lei și ar trece la circa 33,50 lei.

Prețul exact, pe fiecare tren și la fiecare clasă, va apărea în sistemul de vânzare odată cu punerea în vânzare a biletelor pentru noul mers, de la 2 decembrie, pe cfrcalatori.ro și la casele de bilete.

Patru ani de scumpiri la rând

Potrivit HotNews, din vara lui 2022 încoace au fost cinci majorări. Atunci tarifele au crescut cu 20%, după ce stătuseră nemișcate din 2013. Au urmat indexările din decembrie 2023 (aproape 9%) și de la finalul lui 2024 (4,6%). În 2025 au fost două trepte: în august, din cauza creșterii TVA de la 19% la 21%, și la final de an, o indexare de circa 10% cu inflația. 2026 este, așadar, al patrulea an consecutiv în care biletele se scumpesc în decembrie.

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