Ilie Bolojan a declarat vineri, la Sibiu, că unele dintre proiectele pe care le-a promovat în perioada în care conducea Primăria Oradea au avut ca sursă de inspirație experiența administrației sibiene. Fostul edil a preluat conceptul de reabilitare a fațadelor și a studiat amenajarea spațiilor pietonale și Târgul de Crăciun din Sibiu.

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▶ Vezi pagina acestui video: Bolojan dezvăluie ce a preluat de la Sibiu când era primar la Oradea: „Nu e nicio rușine să ne inspirăm unii de la alții” — VIDEO

În conferința de presă susținută vineri, 20 noiembrie, Bolojan a fost întrebat dacă a identificat la Sibiu proiecte pe care le-a folosit ca model în activitatea sa administrativă. Răspunsul său a vizat în special felul în care orașul și-a reabilitat centrul istoric.

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Reabilitarea fațadelor, un model preluat de la Sibiu

„În calitate de primar, am trecut personal prin toate reședințele de județ din România unde s-a făcut ceva și de la Sibiu am preluat conceptul de reabilitare a fațadelor”, a declarat Ilie Bolojan.

El a precizat că modelele trebuie adaptate la condițiile fiecărui oraș. În cazul Sibiului, a amintit de fondurile guvernamentale alocate înainte de 2007, când municipiul a devenit Capitală Culturală Europeană.

„Sibiul a primit o alocare importantă de la Guvern, dacă ne aducem aminte, pentru că urma să fie Capitală Culturală și era nevoie de o reabilitare într-un anumit regim de urgență”, a explicat Bolojan.

A studiat și pietonalele, și Târgul de Crăciun

Liderul PNL a spus că a urmărit și modul în care au fost amenajate spațiile pietonale ale Sibiului, precum și organizarea Târgului de Crăciun. Nu a susținut că toate aceste proiecte au fost copiate integral la Oradea, ci că au reprezentat exemple analizate în căutarea unor soluții pentru propriul oraș.

„Ce este important când ești în administrație? Să vezi undeva cine ce a făcut bine […] să preiei acele idei, să le pui cât mai rapid în practică, să nu îți fie rușine să recunoști de unde ai preluat ideea”, a spus Bolojan.

El a dat și exemplul administrării parcărilor, domeniu în care s-a inspirat din experiența Austriei, și a insistat asupra schimbului de bune practici dintre orașe.

„Cel mai urât lucru este să nu faci nimic sau să perseverezi în greșeli”, a declarat fostul primar al Oradiei.

„Nu e nicio rușine să ne inspirăm unii de la alții”

„Cred că fiecare reședință de județ din România, fiecare oraș, a făcut ceva bun și nu e nicio rușine să ne inspirăm unii de la alții”, a afirmat Bolojan.

Acesta a explicat că, la rândul său, le prezenta edililor veniți în vizită la Oradea proiectele care funcționau bine, pentru ca ideile să poată fi adaptate și în alte localități.

În opinia sa, aceeași metodă ar trebui aplicată și la nivel național: identificarea unor proiecte reușite, preluarea elementelor utile și ducerea lor până la capăt.

Declarațiile au fost făcute în timpul vizitei sale la Sibiu, unde s-a întâlnit cu reprezentanți ai mediului de afaceri și ai PNL Sibiu.

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