Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) a lansat vineri, 20 noiembrie, în consultare publică proiectul de Ordonanță de urgență privind comasarea voluntară a unităților administrativ-teritoriale și măsurile de sprijin aferente. Documentul nu este încă adoptat: este un proiect pus în dezbatere de minister, anunțat de ministrul Marcel-Alexandru Stoica.

Potrivit comunicatului oficial al MDLPA, preluat de AGERPRES, decizia de unire rămâne la cetățeni, prin referendum. „Unim primării, nu desființăm localități. Aceasta este o reformă pentru cetățean și o reformă care se face împreună cu oamenii”, a declarat ministrul.

În preambulul proiectului se arată că 429 de comune cu cel mult 1.500 de locuitori însumează 479.290 de persoane, iar populația acestor comune s-a redus cu 35% în perioada 2002–2011 și cu încă 15,93% în perioada 2011–2021. Același text menționează că, în 2023, 249 de comune nu aveau ocupat postul de secretar general.

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Cine se poate comasa

Proiectul se aplică comunelor, orașelor și municipiilor din același județ, cu excepția municipiului București. Comasarea voluntară înseamnă unirea a cel puțin două unități administrativ-teritoriale învecinate, cu limită administrativă comună, realizată prin lege. Prioritate au unitățile cu cel mult 1.500 de locuitori.

Condițiile sunt cumulative: teritoriul rezultat trebuie să fie continuu, între localități trebuie să existe un drum național, județean sau comunal de legătură, iar comasarea nu poate depăși granițele județului. Reorganizarea județelor și transferul unor localități între unități administrativ-teritoriale nu fac obiectul proiectului.

Populația de referință este cea după domiciliu de la 1 ianuarie a anului anterior adoptării hotărârii de inițiere a comasării, pe baza datelor oficiale ale Institutului Național de Statistică.

Procedura: consilii locale, referendum, apoi lege

Comasarea se inițiază prin hotărâri ale consiliilor locale ale cel puțin două unități administrativ-teritoriale, adoptate cu majoritatea absolută a consilierilor în funcție. Proiectele pot fi inițiate de primari sau de consilieri locali. În fiecare comunitate implicată se organizează un referendum local, cu răspuns „DA” sau „NU”.

Banii pentru organizarea referendumurilor se alocă prin hotărâre a Guvernului, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului. Hotărârea trebuie adoptată în cel mult 45 de zile de la depunerea solicitării, la propunerea MDLPA. Sumele neutilizate se restituie în 45 de zile de la decontare, dar cheltuielile făcute legal nu se întorc la stat dacă referendumul nu este validat sau are rezultat nefavorabil.

Un proiect de lege privind comasarea poate fi promovat doar dacă referendumul este valabil și favorabil în cel puțin două unități administrativ-teritoriale învecinate. Prefectul transmite documentația ministerului în maximum cinci zile lucrătoare de la primirea rezultatelor. MDLPA are apoi 30 de zile pentru a elabora proiectul de lege, iar Guvernul încă cel mult 30 de zile pentru a-l adopta și a-l trimite Parlamentului.

Denumirea noii unități poate fi stabilită de comun acord de autoritățile locale și este supusă referendumului. Numele nu poate fi format prin alăturarea a mai mult de două denumiri ale localităților care se unesc. Reședința este dată de unitatea care a înregistrat cele mai mari venituri proprii din impozite și taxe locale pe cap de locuitor în anul fiscal anterior referendumului. La egalitate, se alege localitatea cu populația cea mai numeroasă.

Impozite reduse cu 50% timp de cinci ani

Pentru persoanele fizice, proiectul introduce o reducere cu 50% a impozitului sau taxei pe clădirile folosite în scop rezidențial și a impozitului sau taxei pe teren, pentru imobilele situate în intravilanul unităților a căror comasare a fost aprobată prin lege. Facilitatea se aplică timp de cinci ani fiscali consecutivi, începând cu 1 ianuarie a anului următor înființării noii unități administrativ-teritoriale.

Pierderile de venituri ale bugetului local se compensează integral de la bugetul de stat, în fiecare dintre cei cinci ani. Valoarea de referință a compensării este cuantumul impozitelor din anul fiscal în care se finalizează comasarea și se actualizează anual cu rata inflației comunicată de INS.

Programul START: 4 miliarde de lei și cel puțin 4 milioane pentru fiecare beneficiar

Proiectul instituie programul multianual „START Reforma Administrativă”, coordonat de MDLPA și finanțat de la bugetul de stat. Programul se derulează începând cu 2027 și are o valoare totală de 4 miliarde de lei, sub formă de credite de angajament pentru 2027 și 2028. Creditele bugetare sunt de 2 miliarde de lei în 2027 și 2 miliarde de lei în 2028.

Fiecare beneficiar selectat primește o prealocare care nu poate fi mai mică de 4 milioane de lei. Banii pot fi folosiți pentru investiții în infrastructură și pentru cheltuieli de integrare administrativă, inclusiv rețele de utilități, drumuri, digitalizare, unificarea registrelor, elaborarea planului urbanistic general și formarea profesională a personalului. Condițiile concrete și eventualele plafoane maxime urmează să fie stabilite prin ghidul de finanțare, care trebuie aprobat în 90 de zile de la intrarea în vigoare a actului normativ.

În selectarea proiectelor au prioritate unitățile care, înainte de comasare, aveau cel mult 1.500 de locuitori și care, prin unire, formează o unitate cu cel puțin 2.500 de locuitori. Urmează celelalte unități a căror lege de comasare a fost aprobată și, apoi, noile unități înființate în urma comasării.

Ce se întâmplă cu primarii, aparatul și serviciile

Noua unitate administrativ-teritorială se înființează de drept de la data intrării în vigoare a hotărârii de Guvern care stabilește data alegerilor locale la termen. Efectele patrimoniale, fiscale, bugetare și instituționale depline se produc abia la constituirea noilor autorități locale, după validarea acestor alegeri.

Până atunci, primarii și consiliile locale actuale rămân în funcție, dar își exercită mandatele doar pentru funcționarea serviciilor curente și administrarea patrimoniului existent. Le este interzis să adopte hotărâri care angajează pe termen lung noua unitate, cu excepții strict prevăzute, cum sunt proiectele cu fonduri europene sau naționale, situațiile de urgență și contractele aflate în derulare. Până la depunerea jurământului de către noul primar, primarii unităților comasate rămân ordonatori principali de credite doar pentru execuția bugetelor deja aprobate distinct.

Alegeri pentru noua unitate se organizează dacă legea de comasare este publicată în Monitorul Oficial cu cel puțin 30 de zile înainte de hotărârea Guvernului privind data alegerilor locale. Legile publicate după acest termen își produc efectele abia din ciclul electoral următor.

Personalul aparatelor de specialitate este preluat de drept de noua administrație, cu păstrarea regimului juridic al fiecărei categorii — funcționari publici sau personal contractual. Reorganizarea aparatului poate începe abia după un an, calculat începând cu anul următor comasării, și trebuie încheiată în cel mult șase luni de la expirarea acestui termen. Până la finalizarea reorganizării, numărul posturilor ocupate nu poate fi redus ca urmare a unirii. Numărul maxim de posturi al noii unități este suma normativelor unităților comasate, diminuată cu posturile de primar și viceprimar desființate.

În fiecare localitate care a fost reședința unei primării comasate se organizează un punct local de lucru, fără personalitate juridică, unde pot fi depuse cereri, eliberate certificate și adeverințe și oferită asistență cetățenilor.

Actele de identitate, permisele de conducere și certificatele de înmatriculare rămân valabile până la expirare sau până la o altă cauză legală de preschimbare. Actualizările din registrele publice, determinate exclusiv de comasare, se fac din oficiu și sunt scutite de taxe. Dacă preschimbarea este necesară sau cerută de titular, se face tot gratuit, costurile fiind suportate de la bugetul de stat.

Dacă, înainte de comasare, o minoritate națională avea o pondere de cel puțin 20% din populația uneia dintre unități, drepturile privind folosirea limbii materne se păstrează în noua unitate, chiar dacă ponderea scade după unire.

Sursa prevederilor de mai sus este proiectul de ordonanță de urgență lansat în consultare publică de MDLPA. Anunțul oficial al ministerului poate fi citit în comunicatul de presă publicat de AGERPRES.

În județul Sibiu, primarul comunei Mihăileni, Cristian Ioan Bratu, a precizat într-o informare oficială că nu există nicio decizie de comasare cu Valea Viilor și că decizia finală aparține comunității.

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