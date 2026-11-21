Ministerul Apărării Naționale (MApN) i-a comemorat sâmbătă pe cei nouă militari care au murit în urmă cu 12 ani, când un elicopter IAR-330 Puma s-a prăbușit lângă Mălâncrav, în nordul județului Sibiu.

„Nu vă vom uita niciodată!”, a transmis ministerul într-o postare pe Facebook. MApN amintește că elicopterul aparținea Bazei 71 Aeriene și se afla în misiune, urmând să participe la un exercițiu în Poligonul Cincu. În accidentul din 21 noiembrie 2014 au murit nouă militari, iar un altul a fost grav rănit.

Militarii care și-au pierdut viața

Ministerul a publicat numele celor nouă militari:

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comandor Artur-Grigore Palfi

căpitan-comandor Corneliu-Gabriel Titiana (a murit pe 8 decembrie 2014)

căpitan medic Rareș-Cosmin Moldovan

căpitan Răzvan-Aurel Moldovan

sublocotenent inginer Andrei-Cătălin Apostol

maistru militar clasa I Paul Bădescu

maistru militar clasa a II-a Ioan-Dorin Fodor

maistru militar clasa a III-a Vasile-Marian Gădălean

maistru militar clasa a III-a Constantin-Dorin Filip

Ce s-a întâmplat la Stejăriș

Elicopterul decolase de la Câmpia Turzii și s-a prăbușit în jurul orei 10.40, într-o zonă împădurită de lângă satul Stejăriș, între Iacobeni și Mălâncrav. Ora de Sibiu a transmis de la locul accidentului în acea dimineață.

La bord se aflau zece militari, toți de la Baza 71 Aeriană Câmpia Turzii. Opt au murit pe loc. Ceilalți doi, cu arsuri grave, au fost preluați de un elicopter SMURD, duși la Târgu Mureș și apoi transferați la Spitalul de Arși din București. Ministrul Apărării de atunci, Mircea Dușa, a declarat că apelul la 112 a fost făcut chiar de unul dintre militarii aflați la bord și că vizibilitatea în zonă era redusă.

Echipaje de intervenție la locul accidentului de lângă Stejăriș, pe 21 noiembrie 2014. Foto: arhivă Ora de Sibiu

Pilotul, căpitan-comandorul Corneliu-Gabriel Titiana, a murit pe 8 decembrie 2014, la Spitalul de Arși. Al doilea supraviețuitor, mecanicul de zbor Valentin Bora, s-a recuperat și a revenit în carlingă după doi ani.

Într-o mărturie pentru Observator, Bora a povestit că ceața s-a îndesit după Mediaș, iar echipajul a rămas câteva minute fără repere, deasupra dealurilor, înainte ca elicopterul să lovească arborii de pe o culme. A ieșit la pensie pe 21 noiembrie 2021, la exact șapte ani de la accident.

Ancheta și procesele familiilor

Parchetul Militar Cluj a clasat dosarul în 2017 și a reținut drept cauză condițiile meteo nefavorabile, potrivit cluj24.ro. Familiile militarilor au cerut apoi despăgubiri în instanță, pe motiv că MApN nu încheiase asigurările de viață prevăzute de lege.

Procesele s-au întins pe ani. În iunie 2021, Curtea de Apel Cluj a anulat despăgubirile de 70.000 de euro acordate familiei maistrului militar Vasile Gădălean, iar alte dosare ajunseseră din nou la Înalta Curte. O parte dintre urmași riscau să fie obligați să restituie sumele primite de la minister, de circa 80.000 de euro fiecare.

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