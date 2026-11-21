Un cutremur slab, cu magnitudinea 3,6, s-a produs sâmbătă, 21 noiembrie 2026, la ora 05:26, în zona seismică Vrancea, anunță Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Epicentrul cutremurului

Seismul a fost înregistrat la adâncimea de 122,6 kilometri. Potrivit evaluării manuale publicate de institut, epicentrul s-a aflat la 33,2 kilometri vest de Focșani, 65,8 kilometri nord de Buzău, 77,2 kilometri est de Sfântu Gheorghe, 89,1 kilometri sud-vest de Bârlad, 90,5 kilometri est de Brașov și 92,7 kilometri sud de Bacău.

INCDFP a încadrat cutremurul la intensitatea I, adică imperceptibil. Prima evaluare automată a indicat o magnitudine de 3,4 și o adâncime de 140 de kilometri, date revizuite ulterior la valorile de mai sus.

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Detaliile evenimentului sunt publicate pe portalul de date al INCDFP.

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