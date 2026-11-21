ACS Mediaș a cedat clar sâmbătă la Băicoi, scor 0-3, iar echipa lui Cosmin Vâtcă a suferit al doilea eșec consecutiv.

După ce etapa trecută cedase pe Stadionul „Gaz Metan” cu Corona, ACS Mediaș a suferit o corecție severă și la Băicoi, o altă echipă de play-off.

Echipa de pe malul Târnavei Mari a jucat bine în prima repriză, când a controlat pe alocuri disputa și a intrat cu 0-0 la pauză. Medieșenii s-au prăbușit însă în cea de-a doua parte, când gazdele au marcat de trei ori.

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Atacantul de la Băicoi, Gabriel Dumitrașcu, a reușit un hat-trick spectaculos, punctând în minutele 51 (penalty), 62 și 90.

Medieșenii erau lideri cu două etape în urmă, acum au căzut pe locul 4, iar Zărneștiul este la doar 3 puncte în spate și amenință locul de play-off.

Inter Sibiu a urcat pe locul 3 în serie, având un punct mai mult decât Mediașul.

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