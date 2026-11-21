ACS Mediaș a cedat clar sâmbătă la Băicoi, scor 0-3, iar echipa lui Cosmin Vâtcă a suferit al doilea eșec consecutiv.
După ce etapa trecută cedase pe Stadionul „Gaz Metan” cu Corona, ACS Mediaș a suferit o corecție severă și la Băicoi, o altă echipă de play-off.
Echipa de pe malul Târnavei Mari a jucat bine în prima repriză, când a controlat pe alocuri disputa și a intrat cu 0-0 la pauză. Medieșenii s-au prăbușit însă în cea de-a doua parte, când gazdele au marcat de trei ori.
Atacantul de la Băicoi, Gabriel Dumitrașcu, a reușit un hat-trick spectaculos, punctând în minutele 51 (penalty), 62 și 90.
Medieșenii erau lideri cu două etape în urmă, acum au căzut pe locul 4, iar Zărneștiul este la doar 3 puncte în spate și amenință locul de play-off.
Inter Sibiu a urcat pe locul 3 în serie, având un punct mai mult decât Mediașul.
Comentarii
Ultima oră
- Hula Bradului: Un tânăr de 27 de ani a ajuns la spital după ce a ieșit cu mașina de pe DN 1 acum 8 secunde
- Eșec drastic pentru ACS Mediaș la Băicoi: echipa de pe Târnava a căzut pe 4 acum 54 de secunde
- Vreme ciudată la Sibiu: Grindină și tunete în noiembrie / video acum 46 de minute
- Fuziunea PNL cu Forța Dreptei se pregătește și la Sibiu. Bolojan confirmă discuțiile cu Constantin Șovăială și doi primari acum o oră
- Tinerii din UE, inclusiv români, vor putea locui și munci în Marea Britanie până la trei ani acum 2 ore