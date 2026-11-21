Pe scurt: La cea de-a 18-a ediție a concertelor de Anul Nou de la Sibiu urcă pe scenă Horia Mihail, Toma Popovici, Alexandru Anastasiu și Yota Iida, alături de membri ai orchestrei Filarmonicii.

Filarmonica de Stat Sibiu propune, pentru a 18-a oară, două concerte de Anul Nou la trecerea dintre 2026 și 2027. Spectacolele, reunite sub genericul „A Time to Remember”, sunt programate pe 31 decembrie și 1 ianuarie, de la ora 18:00, la Sala Thalia, potrivit unui comunicat transmis redacției de Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România (UCIMR).

Evenimentul este organizat de Filarmonica de Stat Sibiu, Consiliul Județean Sibiu și Alex Șveț Music, iar UCIMR este partener al concertelor. Programul îmbină muzică din coloane sonore de filme celebre cu alte lucrări cunoscute, într-o formulă gândită ca o călătorie prin amintiri.

Pe scenă vor urca pianiștii Horia Mihail și Toma Popovici și percuționiștii Alexandru Anastasiu și Yota Iida, din Japonia, alături de membri ai Orchestrei Filarmonicii de Stat Sibiu.

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Horia Mihail este solist concertist al Orchestrelor și Corurilor Radio România și al Filarmonicii din Brașov. Toma Popovici, conferențiar universitar la Universitatea Națională de Muzică din București, a concertat la Festivalul Internațional „George Enescu” și pe scene din Europa și Statele Unite. Alexandru Anastasiu, solist vibrafonist, compozitor și lector universitar la Facultatea de Muzică a Universității Transilvania din Brașov, este și artist instrumentist al Filarmonicii Brașov. Yota Iida, percuționist japonez stabilit în România, colaborează frecvent cu Filarmonica Brașov și este membru al ansamblului Power Vibes, fondat de Alexandru Anastasiu.

La finalul concertului, publicul este invitat în foaierul Filarmonicii să ciocnească un pahar de vin spumant, oferit de crama Domeniul Bogdan, o tradiție păstrată și în acest an.

Biletele pot fi cumpărate de la casa de bilete a Filarmonicii de Stat Sibiu. Informații pot fi solicitate și la telefon 0735 566 486.

Printre parteneri se numără UCIMR, Hotel Continental Forum, Tulipa Flower Shop, Un nas și o gură, Domeniul Bogdan, Casa de Cultură a Municipiului Sibiu și Asociația Pro Valores. Acțiunile Filarmonicii de Stat Sibiu sunt realizate cu sprijinul Consiliului Județean Sibiu.

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