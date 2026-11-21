Fuziunea dintre PNL și Forța Dreptei este discutată și la nivelul județului Sibiu. Ilie Bolojan a confirmat vineri că liderul local al Forța Dreptei, Constantin Șovăială, a participat la întâlnirea liberalilor și că urmează discuții cu conducerea PNL Sibiu, la care vor lua parte și doi primari, pentru definitivarea procesului de unificare.

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▶ Vezi pagina acestui video: Fuziunea PNL cu Forța Dreptei se pregătește și la Sibiu. Bolojan confirmă discuțiile cu Constantin Șovăială și doi primari — VIDEO

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a fost întrebat la conferința de presă de vineri, 20 noiembrie, dacă s-a întâlnit cu reprezentanții Forța Dreptei Sibiu. Răspunsul său a confirmat prezența lui Constantin Șovăială la reuniunea organizației județene a liberalilor.

„Este un prim pas în dialog”

„A fost și la această întâlnire și este un prim pas în dialogul pe care dânsul, împreună cu cei doi primari, o să-l aibă cu conducerea organizației PNL Sibiu, în așa fel încât și la nivel județean să definitivăm această fuziune”, a declarat Ilie Bolojan.

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Din această declarație reiese că negocierile de la nivel național vor fi urmate de discuții privind organizarea filialelor din județ. Liderul PNL nu a anunțat o formulă de conducere a viitoarei organizații și nici o dată la care fuziunea locală ar urma să fie încheiată.

Ce înseamnă discuțiile pentru organizațiile din județ

Forța Dreptei a fost înființată de gruparea politică apropiată de Ludovic Orban după despărțirea de PNL. La Sibiu, Constantin Șovăială, fost deputat și fost vicepreședinte al Consiliului Județean, s-a implicat în organizarea filialei.

Formațiunea a obținut la alegerile locale din 2024 două mandate de primar în județul Sibiu. Bolojan a făcut referire la „cei doi primari”, dar nu i-a identificat nominal în răspunsul dat presei.

Prezența acestora în discuțiile cu PNL poate conta pentru viitoarea configurație politică a administrațiilor locale. Nu este însă stabilit public ce responsabilități vor primi reprezentanții Forța Dreptei după fuziune.

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De la despărțirea de PNL la discuții pentru reunificare

Șovăială a părăsit PNL în 2021, în contextul conflictelor politice care au dus la formarea partidului Forța Dreptei. La lansarea organizației sibiene, reprezentanții noii formațiuni criticau apropierea liberalilor de PSD.

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Între timp, cele două formațiuni au reluat discuțiile pentru reunificare. La nivel național au fost anunțate negocieri pentru o fuziune prin absorbție, iar la Sibiu urmează stabilirea modului în care structurile locale vor fi integrate.

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Deocamdată, singurul pas local confirmat public de Ilie Bolojan este participarea lui Constantin Șovăială la întâlnirea liberalilor și intenția organizării discuțiilor cu conducerea PNL Sibiu.

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