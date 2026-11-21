Un tânăr de 27 de ani a fost transportat la spital, luni după-amiază, după ce a pierdut controlul autoturismului și a ieșit în afara carosabilului, pe DN 1, în zona Hula Bradului.

La fața locului a intervenit un echipaj SMURD, iar polițiștii rutieri au efectuat cercetări.

„Un echipaj SMURD a intervenit pe DN 1, în zona Hula Bradului, la un accident rutier. Un bărbat a primit îngrijiri medicale și a fost transportat la UPU Sibiu cu traumatism cranian și dureri cervicale”, a transmis ISU Sibiu.

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„Polițiștii rutieri au intervenit la un auto-accident de circulație produs pe DN 1, la kilometrul 291+700, pe Hula Bradului. Din primele cercetări efectuate de polițiștii rutieri a reieșit faptul că, în timp ce conducea un autoturism pe DN 1, având direcția de deplasare spre localitatea Avrig, un tânăr în vârstă de 27 de ani, din județul Brașov, din cauze care urmează a fi stabilite, ar fi pierdut controlul direcției de deplasare și a ieșit în afara părții carosabile. Tânărul a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs accidentul rutier”, a transmis IPJ Sibiu.

Accidentul s-a produs pe sensul de mers către Avrig.

Traficul nu a fost afectat semnificativ.

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