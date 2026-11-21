Ilie Bolojan a vizitat vineri Casa Artelor din Piața Mică a Sibiului, unul dintre proiectele de restaurare a patrimoniului cultural realizate în ultimii ani. Liderul PNL a apreciat transformarea clădirii într-un centru dedicat conservării tradițiilor și a felicitat Consiliul Județean Sibiu și echipa de proiect.

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▶ Vezi pagina acestui video: Ilie Bolojan a vizitat Casa Artelor din Sibiu. A lăudat restaurarea clădirii — VIDEO

Vizita lui Ilie Bolojan la Sibiu, vineri, 20 noiembrie, nu s-a limitat la întâlnirile cu oamenii de afaceri și reprezentanții organizației județene PNL. În program s-a aflat și Casa Artelor, clădire istorică din Piața Mică, restaurată și transformată într-un spațiu dedicat meșteșugurilor tradiționale.

Bolojan a felicitat echipa proiectului

Întrebat despre obiectivul cultural, Ilie Bolojan a apreciat restaurarea și noua destinație a clădirii.

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„Trebuie să felicit Consiliul Județean și echipa de proiect pentru reabilitarea clădirii și pentru transformarea ei într-un centru, într-adevăr, de conservare a tradițiilor și de continuitate în județ pe acest domeniu”, a declarat Bolojan.

Acesta nu a anunțat o nouă finanțare sau o investiție suplimentară pentru Casa Artelor, ci a vorbit despre proiectul deja realizat.

Casa Artelor, redeschisă după restaurare

Casa Artelor a fost redeschisă în mai 2024, după o investiție amplă în restaurarea clădirii și amenajarea unor spații destinate activităților culturale. La inaugurare, valoarea proiectului era prezentată la aproximativ trei milioane de euro, din care o parte importantă provenea din finanțare nerambursabilă.

Clădirea găzduiește spații pentru ateliere, expoziții și promovarea meșteșugurilor tradiționale. Proiectul a urmărit atât conservarea unui monument din centrul istoric al Sibiului, cât și sprijinirea artizanilor care păstrează tehnicile și practicile tradiționale.

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În cadrul vizitei de vineri, Bolojan a remarcat tocmai această dublă componentă a proiectului: reabilitarea patrimoniului construit și crearea unui centru care să contribuie la transmiterea tradițiilor locale.

În aceeași zi, liderul PNL a avut întâlniri cu reprezentanții mediului economic și cu conducerea organizației județene a liberalilor.

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