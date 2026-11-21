Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru Italia, unde, în perioada 21–22 noiembrie 2026, sunt anunțate mai multe acțiuni de grevă care vor afecta transportul feroviar și aerian, la nivel național și regional, potrivit comunicatului oficial al MAE, preluat de AGERPRES.

Atenționarea îi vizează pe cetățenii români care se află în Italia, tranzitează această țară sau intenționează să călătorească acolo în acest weekend.

Transportul feroviar este afectat de o grevă la nivel național care a început vineri, 20 noiembrie, la ora 21:00, și ține până sâmbătă, 21 noiembrie, la ora 20:00.

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Transportul aerian poate fi, de asemenea, afectat de restricții, anulări și întârzieri în datele de 21 și 22 noiembrie.

La aeroporturile Milano Malpensa și Veneția Marco Polo este confirmată, la acest moment, o grevă de 24 de ore duminică, 22 noiembrie, între orele 00:01 și 24:00, a personalului ENAV (controlul traficului aerian) și a personalului de securitate (Sicuritalia IVRI). Sunt posibili timpi de așteptare mai lungi la controlul de securitate.

MAE le recomandă cetățenilor români să verifice starea zborurilor și a rutelor feroviare direct la operator, înainte de plecare. În caz de anulare, pasagerii au dreptul la rambursare sau redirecționare, potrivit legislației UE: Regulamentul (CE) nr. 261/2004 pentru transportul aerian și Regulamentul (UE) 2021/782 pentru transportul feroviar.

Românii care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu caracter de urgență, au la dispoziție următoarele linii telefonice, în funcție de regiune:

Consulatul General al României la Roma: +39 345.147.3935

Consulatul General al României la Milano: +39 366.108.1444

Consulatul General al României la Bologna: +39 324.803.5171

Consulatul General al României la Torino: +39 338.756.8134

Consulatul General al României la Trieste: +39 340.882.1688

Consulatul General al României la Bari: +39 334.604.2299

Consulatul României la Catania: +39 320.965.3137

MAE recomandă și consultarea paginilor roma.mae.ro, cgroma.mae.ro și mae.ro. Cetățenii pot folosi și aplicația „Călătorește informat”, care oferă informații și sfaturi de călătorie.

Ora de Sibiu a mai scris recent despre atenționări similare pentru Portugalia și despre greva generală din Spania.

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