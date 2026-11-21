Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru Italia, unde, în perioada 21–22 noiembrie 2026, sunt anunțate mai multe acțiuni de grevă care vor afecta transportul feroviar și aerian, la nivel național și regional, potrivit comunicatului oficial al MAE, preluat de AGERPRES.
Atenționarea îi vizează pe cetățenii români care se află în Italia, tranzitează această țară sau intenționează să călătorească acolo în acest weekend.
Transportul feroviar este afectat de o grevă la nivel național care a început vineri, 20 noiembrie, la ora 21:00, și ține până sâmbătă, 21 noiembrie, la ora 20:00.
Transportul aerian poate fi, de asemenea, afectat de restricții, anulări și întârzieri în datele de 21 și 22 noiembrie.
La aeroporturile Milano Malpensa și Veneția Marco Polo este confirmată, la acest moment, o grevă de 24 de ore duminică, 22 noiembrie, între orele 00:01 și 24:00, a personalului ENAV (controlul traficului aerian) și a personalului de securitate (Sicuritalia IVRI). Sunt posibili timpi de așteptare mai lungi la controlul de securitate.
MAE le recomandă cetățenilor români să verifice starea zborurilor și a rutelor feroviare direct la operator, înainte de plecare. În caz de anulare, pasagerii au dreptul la rambursare sau redirecționare, potrivit legislației UE: Regulamentul (CE) nr. 261/2004 pentru transportul aerian și Regulamentul (UE) 2021/782 pentru transportul feroviar.
Românii care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu caracter de urgență, au la dispoziție următoarele linii telefonice, în funcție de regiune:
- Consulatul General al României la Roma: +39 345.147.3935
- Consulatul General al României la Milano: +39 366.108.1444
- Consulatul General al României la Bologna: +39 324.803.5171
- Consulatul General al României la Torino: +39 338.756.8134
- Consulatul General al României la Trieste: +39 340.882.1688
- Consulatul General al României la Bari: +39 334.604.2299
- Consulatul României la Catania: +39 320.965.3137
MAE recomandă și consultarea paginilor roma.mae.ro, cgroma.mae.ro și mae.ro. Cetățenii pot folosi și aplicația „Călătorește informat”, care oferă informații și sfaturi de călătorie.
Ora de Sibiu a mai scris recent despre atenționări similare pentru Portugalia și despre greva generală din Spania.
Comentarii
Ultima oră
- MAE, atenționare de călătorie pentru Italia: trenurile și avioanele, afectate de greve pe 21–22 noiembrie acum 5 secunde
- Ilie Bolojan a vizitat Casa Artelor din Sibiu și a lăudat restaurarea clădirii acum 3 minute
- S-a relansat lupta pentru titlul județean în Sibiu: Bradu a dat de pământ cu Agnita acum 25 de minute
- Primarul din Mihăileni, Cristian Ioan Bratu după comunicatul PSD: nu există nicio decizie de comasare cu Valea Viilor acum 2 ore
- Comasarea voluntară a comunelor, în consultare publică. Ce prevede proiectul de ordonanță de urgență acum 2 ore