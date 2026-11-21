Pe scurt: AFM a primit 23.032 de cereri în prima oră. Prosumatorii se pot înscrie până pe 25 noiembrie, ora 23:59. Statul acoperă până la 75% din cost, maximum 15.000 de lei, iar selecția se face pe punctaj, nu în ordinea depunerii.

Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a primit 23.032 de cereri în prima oră de la deschiderea înscrierilor la programul care finanțează bateriile pentru panourile solare, potrivit unui comunicat al instituției relatat de Ziarul Financiar. Prosumatorii din județul Sibiu care nu au depus încă dosarul se mai pot înscrie online până miercuri, 25 noiembrie 2026, ora 23:59.

Sesiunea pentru persoanele fizice a început vineri, 20 noiembrie, la ora 10:00. AFM precizează că înscrierile s-au desfășurat fără întreruperi sau disfuncționalități ale platformei. Programul are un buget total de 400 de milioane de lei.

Punctajul decide. Momentul înscrierii este ultimul criteriu de departajare

Depunerea rapidă a dosarului nu garantează finanțarea. „Selecția proiectelor se realizează pe bază de punctaj, nu în ordinea depunerii cererilor”, a transmis Florin Bănică, președintele AFM.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

Potrivit ghidului modificat prin Ordinul nr. 2.314/2026, proiectele pot primi cel mult 100 de puncte: până la 35 pentru contribuția proprie, până la 40 pentru capacitatea de stocare și 25 dacă solicitantul nu a mai beneficiat de finanțare publică pentru un sistem de stocare. Capacitatea minimă eligibilă este de 10 kWh, iar cele 40 de puncte se acordă de la 15 kWh. La egalitate, dosarele se departajează, în ordine, după valoarea contribuției proprii, capacitatea de stocare, lipsa unei finanțări publice anterioare pentru stocare și, în ultimă instanță, data și ora înscrierii.

După închiderea sesiunii, proiectele se ordonează după punctaj și se finanțează în limita bugetului.

Corecție: Versiunea inițială a articolului prezenta grila veche de punctaj. Am actualizat grila, pragul pentru punctajul maxim la capacitate și criteriile de departajare.

Imagine ilustrativă

Cât primești

Finanțarea este nerambursabilă și acoperă cel mult 75% din valoarea eligibilă a proiectului, fără să depășească 15.000 de lei, TVA inclus. Restul, cel puțin 25%, îl plătește beneficiarul.

Bateria trebuie să aibă minimum 10 kWh. Costul eligibil este de cel mult 1.500 de lei pentru fiecare kWh instalat, TVA inclus, și cuprinde echipamentul, instalarea și punerea în funcțiune.

Alba24 dă două exemple din anunțul Ministerului Mediului. La un proiect de 20.000 de lei pentru 20 kWh, statul dă 15.000 de lei, iar beneficiarul pune 5.000. La o baterie de 10 kWh, valoarea eligibilă se oprește la 15.000 de lei, deci ajutorul poate fi de cel mult 11.250 de lei.

Potrivit aceleiași surse, bateria trebuie să reziste la cel puțin 5.000 de cicluri de încărcare și descărcare, să aibă un sistem de control (BMS) și să se încarce automat din surplusul produs de panouri.

Cine poate cere banii

Prosumator înseamnă cine produce curent cu panouri pe casă și dă surplusul în rețea. Poate depune cerere o persoană fizică prosumator, cu contract de prosumator și certificat de racordare pentru instalația respectivă. Energia nu poate fi folosită pentru activități economice, iar dacă la aceeași adresă funcționează o firmă, consumul ei trebuie contorizat separat.

Alba24 notează că nu contează dacă panourile au fost montate prin programe anterioare ale statului sau pe banii proprii. Cine are deja o baterie poate cere sprijin pentru capacitate nouă, dar aceleași cheltuieli nu pot fi finanțate de două ori din bani publici.

Instalatorii au avut o sesiune separată de înscriere, încheiată vineri, 20 noiembrie. Pentru validare, ei trebuie să aibă atestat ANRE tip B sau echivalent, valabil la depunere și emis cu cel puțin 12 luni înainte, potrivit Adevărului Financiar.

Actele pentru dosar

Dosarul se încarcă în aplicația AFM și cuprinde, potrivit Adevărul:

cererea de finanțare, completată în aplicație și descărcată;

actul de identitate;

certificatul fiscal de la ANAF și cel de la primăria de domiciliu;

contractul de prosumator;

certificatul de racordare;

factura de energie emisă în ultimele șase luni;

certificatul fiscal de la primăria unde se află imobilul, dacă adresa proiectului diferă de domiciliu.

Condițiile de eligibilitate, documentele și procedura sunt în ghidul programului, publicat pe site-ul AFM. Ghidul a fost aprobat prin Ordinul nr. 1.904 din 11 septembrie 2026, publicat în Monitorul Oficial nr. 775 din 14 septembrie 2026, conform Alba24. Verifică lista acolo înainte să depui cererea.

Calendarul programului l-am prezentat în articolul Baterii pentru prosumatori: înscrieri din 20 noiembrie la AFM. Programul a fost anunțat în septembrie, când ministra interimară a Mediului a semnat ordinul cu ghidul programului. Despre alte schimbări pentru cei cu panouri, de la plata banilor din surplus la restanțe, citește Prosumatorii își primesc banii lunar, nu la doi ani.

Comentarii