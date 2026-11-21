Primăria comunei Mihăileni a publicat o informare oficială în care primarul Cristian Ioan Bratu precizează că nu există nicio decizie și niciun acord privind comasarea comunei cu Valea Viilor sau cu o altă unitate administrativ-teritorială.

Informarea, intitulată „INFORMARE PUBLICĂ. Despre discuțiile privind o posibilă reorganizare administrativ-teritorială a comunei Mihăileni”, a fost publicată pe pagina de Facebook a primăriei. Textul vine după ce, vineri, pe oradesibiu.ro a fost publicat un comunicat de presă al deputatului PSD Sibiu Bogdan Trif, în care se afirma că primarii din Valea Viilor și Mihăileni „au căzut de acord să realizeze comasarea și sunt foarte hotărâți să facă acest lucru”.

Primarul Mihăileniului scrie că, în ultimele zile, au circulat în spațiul public informații potrivit cărora comuna „ar fi bătut palma pentru o eventuală unire cu comuna Valea Viilor” și că este important ca aceste informații să fie clarificate, „astfel încât fiecare cetățean să cunoască realitatea demersurilor întreprinse și să nu se creeze confuzii sau interpretări care nu reflectă situația actuală”.

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Nu există un acord, iar decizia aparține comunității

„În primul rând, nu există nicio decizie luată și niciun acord încheiat privind comasarea comunei Mihăileni cu Valea Viilor sau cu o altă unitate administrativ-teritorială”, afirmă primarul în informarea oficială.

Potrivit acestuia, demersul inițiat are la bază un mandat informal primit din partea Consiliului Local, de a explora și de a analiza avantajele și dezavantajele operaționale, administrative, economice și sociale pe care o eventuală reorganizare administrativ-teritorială le-ar putea aduce comunei. În acest context, primarul spune că a considerat oportun să fie explorate două variante posibile: comuna Șeica Mare și comuna Valea Viilor.

„Scopul acestor discuții nu este de a favoriza dinainte una dintre cele două variante și nici de a lua decizii în numele comunității, ci de a înțelege cât mai concret ce ar putea însemna fiecare opțiune pentru Mihăileni”, scrie Cristian Ioan Bratu.

Edilul subliniază un punct pe care vrea să îl pună „foarte clar”: „primarul nu decide singur viitorul administrativ al comunei Mihăileni!”. „O eventuală reorganizare administrativ-teritorială este un proces democratic, care trebuie să respecte cadrul legal și să ofere comunității posibilitatea de a-și exprima voința. Decizia finală va aparține cetățenilor, prin consultarea democratică organizată conform legii, inclusiv prin referendum, în condițiile prevăzute de legislație.”

Rolul său, în această etapă, este, potrivit informării, „să explorez, să discut, să negociez eventuale condiții, să adun informații și să identific cele mai concrete și avantajoase oportunități”, iar aceste informații să fie prezentate transparent comunității, astfel încât locuitorii să poată decide în cunoștință de cauză.

Primarul asigură că orice evoluție relevantă a discuțiilor va fi comunicată public și că avantajele, dezavantajele și implicațiile fiecărei opțiuni vor trebui prezentate comunității înainte de orice decizie. „Viitorul comunei Mihăileni trebuie decis de comunitatea Mihăileni!”, încheie informarea, semnată „Primarul comunei Mihaileni, Bratu Cristian Ioan”.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a lansat vineri, 20 noiembrie, în consultare publică proiectul de ordonanță de urgență privind comasarea voluntară a unităților administrativ-teritoriale și măsurile de sprijin aferente.

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