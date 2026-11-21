ACS Bradu a spulberat-o sâmbătă pe FC Agnita, scor 4-0, în etapa a 12-a și a reaprins lupta la titlu în Superliga Sibiu.

Liderul FC Agnita a suferit primul eșec din acest sezon al Superligii Sibiu, cedând fără drept de apel la Bradu, ocupanta locului al doilea.

Marius Ureche și Dragoș Suciu au reușit fiecare câte o dublă pentru ACS Bradu, care astfel s-a apropiat la două puncte de Agnita.

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A fost un meci încins și oaspeții au terminat meciul cu doi jucători eliminați.

Foto: AJF Sibiu

Tot în etapa a 12-a, Interstar Sibiu a remizat, scor 4-4, cu FC Avrig.

ACS Păltiniș Rășinari a învins în deplasare, scor 3-0, la Tălmaciu, însă echipa lui Dragoș Năstase pare ieșită din lupta pentru titlu.

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