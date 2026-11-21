La debutul antrenorului Dragoș Militaru pe bancă, CSC 1599 Șelimbăr a fost spulberată cu 0-5 de Popești-Leordeni.

Șelimbărul a sperat să vadă o schimbare în bine după venirea pe bancă a tehnicianului Dragoș Militaru, dar acest lucru nu s-a întâmplat.

Ilfovenii au deschis scorul în minutul 20, după un corner, la care Mihai Ion, deși cu spatele la poartă, reia din foarfecă de la 10 metri și înscrie sub transversală.

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Chiar înainte de pauză, Popești-Leordeni își majorează avantajul: Neicuțescu trage de la 35 de metri, mingea sare în fața portarului Măluțan și se duce la vinclu. Este o nouă eroare a portarului de la CSC Șelimbăr, păstrat însă titular meci de meci. La pauză, ilfovenii au condus cu 2-0.

„Călăreții roșii” nu au livrat nimic în ofensivă, nereușind să fie periculoși. Conform Liga2, gazdele au făcut 3-0 în minutul 62, când Tudorică trage din 16 metri, mingea este deviată de Giafer și ajunge din nou în plasă.

Scorul a luat proporții în minutul 76, când s-a făcut 4-0, Tudorică reușind să înscrie direct din corner.

La doar două minute, Popești-Leordeni a făcut 5-0 prin Căpraru, scăpat spre poarta sibiană. Acesta îl driblează pe portarul Măluțan, ieșit în întâmpinare, și înscrie în poarta goală.

S-a terminat 5-0 pentru Popești-Leordeni, iar debutul antrenorului Dragoș Militaru pe banca „călăreților roșii” a fost un coșmar. Sibienii au mai pierdut cu 0-5 în acest sezon la Chiajna, cu Ioan Luca pe bancă.

Cu 9 puncte din 14 jocuri, CSC Șelimbăr este pe locul 19 și se afundă tot mai mult în subsolul clasamentului.

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