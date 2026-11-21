Tinerii din Uniunea Europeană, inclusiv din România, vor putea locui și munci în Marea Britanie până la trei ani, într-un nou program de mobilitate. UE și Regatul Unit au încheiat vineri, 20 noiembrie 2026, la Bruxelles, negocierile pentru Youth Experience Scheme, anunțate după cel de-al doilea summit bilateral.

Programul va fi deschis, în fiecare an, pentru 100.000 de tineri din UE și, reciproc, pentru 100.000 de tineri britanici, cu vârste între 18 și 31 de ani. Aceștia vor putea lucra, studia, face voluntariat, lucra ca au pair sau călători. Anunțul a fost făcut de Roxana Mînzatu, vicepreședintă executivă a Comisiei Europene, după participarea la summit, și este confirmat în declarația comună a celor două părți, publicată și de Consiliul European.

Potrivit documentului explicativ al guvernului britanic, schema va fi bazată pe viză. Permisul va fi valabil inițial doi ani, cu posibilitatea prelungirii pentru un al treilea an. Participanții nu vor avea acces la prestații sociale și nu vor putea aduce membri de familie. Locurile rezervate tinerilor din UE vor fi împărțite între statele membre în funcție de populație.

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Programul nu intră imediat în vigoare. Declarația comună prevede că acordul ar urma să se aplice cel târziu în 2028, iar oportunitățile pentru tineri să fie disponibile cel târziu în ianuarie 2030. Implementarea mai presupune parcurgerea procedurilor juridice ale fiecărei părți, potrivit declarației comune și relatării Radio România.

Este vorba despre o ședere temporară, distinctă de regulile pentru rezidența permanentă în Marea Britanie, pe care le-am prezentat într-un articol din 3 noiembrie.

Separat, Regatul Unit revine în programul Erasmus+ în 2027. Apelul de finanțare a fost deschis pe 18 noiembrie 2026, potrivit declarației comune. Mediafax scrie, citând-o pe Roxana Mînzatu, că participarea britanică începe din ianuarie 2027.

UE și Regatul Unit s-au angajat, de asemenea, să încheie în termen de șase luni de la summit negocierile pentru un acord suplimentar privind taxele universitare aplicate studenților europeni în Regatul Unit și studenților britanici în UE. Scopul declarat este să crească șansele de studiu în cealaltă parte. Potrivit Mediafax, Roxana Mînzatu a vorbit despre un angajament de reducere a acestor costuri în același interval. Reducerea taxelor nu a fost însă convenită vineri.

Summitul a mai vizat simplificarea comerțului cu produse alimentare și agricole și conectarea sistemelor de comercializare a certificatelor de emisii, relata Radio România.

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