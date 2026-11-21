Pe scurt: Doar la Constanța, în noiembrie, au fost reținute peste 166.000 de parfumuri, 2.320 de perechi de încălțăminte și aproape 44.000 de articole vestimentare susceptibile de a încălca drepturile de proprietate intelectuală.

Autoritatea Vamală Română anunță că intensifică verificările la frontieră în perioada premergătoare Sărbătorilor, după ce mai multe capturi recente de parfumuri, haine și încălțăminte suspectate că încalcă drepturile de proprietate intelectuală au ajuns la o valoare estimată de peste 50 de milioane de lei, dacă ar fi fost vândute ca produse originale. Informațiile apar într-un comunicat oficial publicat pe customs.ro.

Potrivit instituției, astfel de mărfuri ajung în continuare la frontiera României în portbagaje, ascunse printre alte bunuri sau în compartimente secrete ale mașinilor. Tentația unor cumpărături aparent avantajoase, scrie Vama, poate ascunde riscuri atât pentru consumatori, cât și pentru comercianții de bună-credință.

Doar în această lună, la Biroul Vamal de Frontieră Constanța au fost înregistrate trei cazuri care arată amploarea fenomenului. Pe 5 noiembrie 2026, inspectorii au reținut 166.338 de parfumuri dintr-un container sosit din China, suspectate că aduc atingere unor mărci protejate. Valoarea lor, calculată la prețul produselor originale, este de aproximativ 30,4 milioane de lei.

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Pe 16 noiembrie, într-un alt container venit tot din China și declarat cu destinația o societate comercială din Ucraina, au fost reținute 2.320 de perechi de încălțăminte „de marcă”, estimate la 1.271.000 de lei preț de vânzare cu amănuntul. Un al treilea control, din 17 noiembrie, a dus la reținerea a 43.756 de articole vestimentare susceptibile de a încălca drepturi de proprietate intelectuală, dintr-un container sosit din China, cu o valoare estimată de aproximativ 12,53 de milioane de lei.

La Biroul Vamal de Frontieră Albița, pe sensul de intrare călători, verificarea unui mijloc de transport și a bagajelor a condus la găsirea a zeci de parfumuri de mărci diferite, ascunse și nedeclarate.

Autoritatea Vamală Română precizează că fenomenul nu se limitează la copierea fidelă a unor mărci. Pe piață circulă și produse cu denumiri modificate intenționat, ca să semene cu branduri consacrate. Mărfurile suspecte sunt reținute pentru expertiză, în baza Regulamentului (UE) nr. 608/2013 și a Legii nr. 344/2005, urmând ca măsurile legale să fie dispuse după finalizarea procedurilor.

Pentru cumpărători, Vama spune că ar trebui să ridice semne de întrebare un preț mult sub cel obișnuit, ambalajele care imită produsele originale, denumirile aproape identice cu cele ale unor branduri cunoscute și lipsa informațiilor clare despre vânzător.

Foto: Autoritatea Vamală Română

În septembrie, polițiștii de frontieră anunțau o altă captură de haine și parfumuri contrafăcute, estimate la 1,8 milioane de lei, aduse în țară din Turcia și Republica Moldova.

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