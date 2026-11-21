Vremea a luat-o razna sâmbătă după-amiază, 21 noiembrie, la Sibiu. În locul fulgilor de zăpadă, sibienii au avut parte de grindină, ploaie și tunete, deși ne apropiem de sfârșitul toamnei. În zona Calea Poplăcii, boabele de gheață s-au adunat pe pavaj, iar imaginile surprinse în timpul furtunii arată cum acesta a fost acoperit, pe alocuri, aproape complet de un strat alb.

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▶ Vezi pagina acestui video: Vreme ciudată la Sibiu: Grindină și tunete în noiembrie — VIDEO

Fenomenul a fost cu atât mai neobișnuit cu cât temperaturile au fost ridicate pentru această perioadă. La ora 16:00, în Sibiu se înregistrau peste 11 grade Celsius, iar maxima zilei a ajuns la aproximativ 13 grade. După o zi cu temperaturi blânde, norii au adus averse, iar în unele zone ale orașului ploaia s-a transformat în grindină.

Imaginile filmate pe Calea Poplăcii surprind boabele de gheață împrăștiate pe pavajul ud și strânse în cantități suficient de mari încât să dea impresia că a nins. Tunetele care au însoțit aversa au completat tabloul unei zile cu vreme mai degrabă specifică unui episod de instabilitate atmosferică decât sfârșitului de noiembrie.

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Duminică, temperaturile scad puternic la Sibiu

După grindina de sâmbătă, vremea se răcește considerabil. Pentru duminică, 22 noiembrie, meteorologii prognozează o maximă de aproximativ 7 grade Celsius, cu aproape 6 grade mai puțin decât în ziua precedentă.

Dimineața, temperaturile pot coborî până în jurul valorii de zero grade. Cerul va fi variabil, cu perioade însorite în prima parte a zilei și înnorări mai accentuate spre seară. Șansele de precipitații vor fi reduse pe parcursul zilei.

În zonele montane, situația este diferită. Meteorologii au emis un cod galben de vânt, valabil până duminică, la ora 20:00. La altitudini de peste 1.700 de metri, rafalele pot atinge 80–100 km/h, iar răcirea vremii favorizează apariția ninsorilor. Prognoza Acum+1

Anul trecut, primii fulgi de zăpadă au apărut pe 19 noiembrie

Contrastul cu anul trecut este evident. Pe 19 noiembrie 2025, la Sibiu cădeau primii fulgi de zăpadă ai sezonului, iar la Păltiniș și Bâlea Lac se depusese deja un strat de câțiva centimetri. Ora de Sibiu relata atunci despre primele ninsori și despre răcirea accentuată a vremii. Ora de Sibiu+1

La un an distanță, sibienii au avut parte de un alt spectacol al vremii: grindină și tunete, la temperaturi de peste 11 grade Celsius.

Deocamdată, prognoza pentru duminică nu indică ninsori în municipiul Sibiu. Frigul începe însă să se instaleze, iar temperaturile vor continua să scadă la începutul săptămânii viitoare.

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