Wall Street a încheiat una dintre cele mai grele săptămâni din ultimii ani, după ce acțiunile companiilor americane de tehnologie au suferit cele mai puternice pierderi săptămânale de la izbucnirea pandemiei de COVID-19, în martie 2020, potrivit Mediafax.

Indicele Nasdaq Composite s-a prăbușit vineri cu 5,28%, până la 22.617,73 de puncte. Pierderea acumulată pe parcursul săptămânii a fost cea mai mare din martie 2020.

Indicele S&P 500 a pierdut 3,7% vineri, coborând la aproximativ 6.910 puncte, iar Dow Jones Industrial Average a scăzut cu 1,93%, până la 48.147,33 de puncte. Pe ansamblul săptămânii, S&P 500 a înregistrat un declin de aproximativ 8,6%, cea mai slabă performanță săptămânală din aprilie 2025.

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Atât S&P 500, cât și Dow Jones au intrat în teritoriul unei corecții bursiere, după ce au pierdut peste 10% față de maximele recente. Nasdaq Composite a coborât cu aproximativ 18% de la vârful său, apropiindu-se de pragul de 20% asociat unei piețe bear.

Potrivit Financial Times, citat de Mediafax, sectorul tehnologic american a intrat deja în bear market, pe fondul temerilor că boomul investițiilor în inteligența artificială încetinește.

Criptomonedele au urmat scăderile de pe burse

Prăbușirea s-a extins și pe piața criptomonedelor. Bitcoin a coborât vineri sub pragul de 60.000 de dolari pentru prima dată din iulie, potrivit Reuters, preluat de Mediafax, și a ajuns la aproximativ 57.200 de dolari. Ethereum a pierdut circa 9%, coborând spre 1.600 de dolari, iar Solana s-a depreciat cu aproximativ 8%, până în apropierea nivelului de 67 de dolari.

Nvidia, în centrul vânzărilor

Acțiunile Nvidia s-au prăbușit cu aproximativ 14% vineri, iar pierderea săptămânală s-a apropiat de 23%. Meta a pierdut aproape 6% în ultima ședință, iar Amazon a scăzut cu circa 4%.

Investitorii se întreabă dacă veniturile generate de noile tehnologii vor justifica cheltuielile enorme din ultimii ani, pentru centre de date, procesoare și infrastructură. La aceste temeri se adaugă incertitudinile privind inflația și politica monetară a Rezervei Federale americane.

Este un nou episod de turbulențe pe piețe, după scăderile din 6 noiembrie, despre care Ora de Sibiu a scris în articolul „Prăbușire pe bursele lumii după alegerile din SUA”.

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