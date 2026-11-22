Pe lista de priorități pentru locuințe sociale a municipiului Sibiu sunt 29 de solicitanți în luna noiembrie, însă Consiliul Local are de repartizat o singură locuință. Este vorba despre o garsonieră de pe strada Henri Coandă, conform proiectului de hotărâre publicat de Primărie.

Proiectele privind locuințele sociale sunt inițiate de consilierii din Comisia Socială și se află la punctele 31–37 pe ordinea de zi a ședinței de joi, 26 noiembrie, de la ora 14:00.

Lista de așteptare, de la 28 la 72 de puncte

Lista de priorități pentru noiembrie 2026 cuprinde 29 de solicitanți, cu punctaje între 28 și 72. Mulți dintre ei sunt familii cu trei, patru sau cinci membri. Lista stabilește doar ordinea în care vor primi locuințe, pe măsură ce se eliberează spații în fondul locativ al orașului.

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Singura repartizare propusă acum nu vine de pe lista de noiembrie, ci de pe cea aprobată în 2025, unde beneficiara se afla pe poziția a șasea. Ea va primi o garsonieră cu o cameră de zi de 15,36 mp, hol și baie, adică aproape 20 mp utili.

Contracte prelungite și trei chiriași care pierd dreptul

Comisia Socială propune prelungirea a cinci contracte de închiriere: unul pentru un an și patru pentru cinci ani, majoritatea pentru locuințe din cartierul Reșița.

Alți trei chiriași nu îndeplinesc condițiile legale de prelungire, potrivit listei solicitanților neeligibili. Unul deține proprietăți, iar ceilalți doi nu au depus documentele, deși contractele le-au expirat în iunie și în octombrie 2026. Pragul folosit este de 25 de puncte, ca pe lista de priorități din anul precedent.

Pe ordinea de zi mai este și un schimb de locuințe sociale între un apartament de pe strada Henri Coandă și unul de pe strada Șelarilor.

În paralel, Primăria modernizează un bloc cu 93 de locuințe sociale. O lege recent promulgată ar obliga primăriile să includă accesul la o locuință decentă în pachetul minim de asistență socială.

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