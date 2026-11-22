Dudu Georgescu, fostul atacant al lui Dinamo București și de două ori câștigător al Ghetei de Aur a Europei, a murit la 76 de ani. Vestea a fost anunțată duminică, 22 noiembrie, de Federația Română de Fotbal, pe site-ul oficial. Locuia de mai mulți ani în Canada, potrivit Mediafax, care preia informația de la ProSport. Știrea este preluată și de Știrile ProTV și de Adevărul.

„L-au găsit mort în casă. Dudu era în chirie la el în apartament, la prietenul meu”, a spus Gheorghe Turda, citat de Mediafax după ProSport. Federația nu a comunicat împrejurările decesului.

Născut la 1 septembrie 1950, la București, și-a început cariera la Progresul București, unde a debutat în prima ligă pe 11 iunie 1969, la 18 ani și 9 luni, sub comanda antrenorului Cornel Drăgușin. După trei sezoane la Progresul, 95 de meciuri și 20 de goluri, și o scurtă perioadă la CSM Reșița, a ajuns la Dinamo, club la care a jucat între 1973 și 1983, potrivit FRF.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

Dudu Georgescu (rândul de jos, al treilea din stânga), în echipa lui Progresul București, în 1970. Foto: Paul Romoșan / revista Sport

În cei zece ani petrecuți la Dinamo București, a câștigat patru titluri de campion al României, în 1975, 1977, 1982 și 1983, și Cupa României în 1982. Este golgheterul all-time al lui Dinamo în primul eșalon, cu 207 goluri în 260 de meciuri. În cupele europene a mai înscris 17 goluri în 23 de partide, arată comunicatul federației.

Dudu Georgescu deține în continuare recordul de goluri în prima ligă din România: 252 de reușite în 371 de meciuri, potrivit FRF. A fost golgheterul campionatului în patru sezoane consecutive, între 1975 și 1978, și a câștigat Gheata de Aur a Europei de două ori, în 1975, cu 33 de goluri, și în 1977, cu 47 de goluri. În aceiași ani s-a clasat în top 10 la Balonul de Aur, pe locul 10 în 1975 și pe locul 9 în 1977.

Pentru naționala României a debutat în 1973, sub comanda selecționerului Valentin Stănescu, și a strâns 40 de selecții și 21 de goluri, potrivit FRF.

După 1983 a mai jucat la SC Bacău, Gloria Buzău, Flacăra Moreni, Muscelul Câmpulung și Unirea Urziceni și s-a retras în 1988. A antrenat, printre altele, la CSM Reșița, Corvinul Hunedoara, Acvila Giurgiu, Dunărea Călărași, Zimbru Chișinău și Al-Najma, în Arabia Saudită.

Federația Română de Fotbal a transmis condoleanțe familiei și a anunțat că, în meciurile rămase din această etapă și în runda următoare, în competițiile FRF, Liga 2 și Liga 3, se va ține un moment de reculegere înainte de start.

Comentarii