Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a descoperit nereguli în finanțarea partidelor și a decis confiscarea unor sume importante de bani de la toate formațiunile cu reprezentare parlamentară, inclusiv de la PSD, a anunțat președintele instituției, Adrian Țuțuianu, la Digi24, potrivit Mediafax.

Țuțuianu a spus că rezultatele controalelor privind finanțarea partidelor în 2025 vor fi prezentate la sfârșitul lunii noiembrie. Întrebat dacă măsurile îl vizează și pe PSD, a răspuns afirmativ.

„Cele mai mari nereguli au fost constatate în anii electorali, 2024 și 2025. Și veți vedea că am decis confiscarea unor sume importante de bani de la toate partidele politice care au astăzi reprezentare parlamentară.” Adrian Țuțuianu, președintele AEP

Ce nereguli au fost găsite

Printre abateri se numără depășirea plafoanelor legale pentru donații și împrumuturi, finanțarea prin donații care nu au fost făcute prin acte autentice și folosirea subvențiilor de la bugetul de stat pentru activități care nu pot fi finanțate din aceste fonduri.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

Președintele AEP a explicat că, la preluarea mandatului, controalele pentru 2023, 2024 și 2025 nu fuseseră făcute. Instituția trebuie să verifice aproximativ 275–276 de partide politice pentru această perioadă.

Comentarii