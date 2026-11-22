Ilie Bolojan a criticat vineri, la Sibiu, modul în care a fost lansată în spațiul public tema reorganizării administrativ-teritoriale. Președintele PNL consideră că România are nevoie de o reformă a administrației, dar spune că propunerile privind comasarea comunelor nu sunt însoțite de un proiect concret. Liberalii urmează să consulte primarii de comune și să își prezinte poziția la începutul lunii decembrie.

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▶ Vezi pagina acestui video: Bolojan critică propunerile de comasare a comunelor: „Dacă se alătură două comune sărace, nu vom avea o comună bogată” — VIDEO

Subiectul reorganizării administrativ-teritoriale a fost abordat la conferința de presă susținută de Ilie Bolojan vineri, 20 noiembrie, la Sibiu. Întrebat despre comasarea comunelor și despre reacțiile la această propunere, liderul PNL a criticat felul în care tema a fost pusă în discuție.

„Este un proiect care a fost demarat în mod neserios”

„A fost o discuție legată de această propunere privind reorganizarea administrativă. În primul rând, dacă ar fi să fac un comentariu general, este un proiect care a fost demarat în mod neserios. Nu poți să vii să arunci tema reorganizării administrative, care are un impact mare asupra cetățenilor multor localități, fără să vii cu un proiect și să discuți pe ceva concret”, a declarat Ilie Bolojan.

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Acesta a afirmat că mesajele venite dinspre instituții și partide nu sunt unitare.

„Și vedem declarații care sunt într-un fel la Ministerul Dezvoltării, vedem alte declarații la partid, vedem alte declarații la Guvern. Până în momentul de față nu există un astfel de proiect serios, în afară de ceea ce s-a anunțat astăzi privind comasarea voluntară, care se poate face pe baza actualei legislații, fără niciun fel de modificări legislative. Nu există nimica serios”, a spus Bolojan.

Liderul liberal a făcut astfel distincția între posibilitatea legală de unire voluntară a unor unități administrativ-teritoriale și o reformă amplă, pentru care ar fi necesar un plan clar. Nu a indicat în conferință comune din județul Sibiu care ar urma să fie comasate.

Consultări cu primarii și o poziție PNL la începutul lunii decembrie

Bolojan a anunțat că partidul va discuta cu reprezentanții administrațiilor locale înainte de a prezenta o propunere.

„Noi vom avea o consultare cu primarii de comune săptămâna viitoare. Marți am avut o consultare cu primarii de municipii în așa fel încât să vedem perspectivele de la diferite niveluri ale administrației și vom avea un punct de vedere în perioada următoare, la începutul lunii decembrie”, a declarat președintele PNL.

Acesta susține că reorganizarea este necesară, dar nu poate fi redusă la desființarea unor posturi sau la unirea formală a unor localități.

„România are nevoie de o reorganizare a administrației. Trebuia s-o facem mai demult, dar asta trebuie gândită într-o cheie cât se poate de serioasă. Gândiți-vă că dacă se alătură două comune sărace, nu vom avea o comună bogată”, a afirmat Bolojan.

Serviciile pentru cetățeni și dezvoltarea localităților, criterii esențiale

Potrivit liderului liberal, o reformă trebuie să urmărească și calitatea serviciilor publice, nu numai reducerea costurilor.

„În momentul în care faci reorganizări administrative, trebuie să te gândești la aspecte care țin de calitatea serviciilor care se asigură cetățenilor, la factori care pot genera dezvoltare”, a spus Bolojan.

Acesta a criticat PSD, susținând că reducerea cheltuielilor este necesară, dar insuficientă și că social-democrații s-ar fi opus anterior unor asemenea măsuri. Afirmațiile reprezintă poziția politică a liderului PNL.

„Nu e bine să vii și să faci astfel de anunțuri dacă nu există un fundament, pentru că creezi îngrijorări și neliniște în societate”, a adăugat el.

De ce nu a fost făcută reforma în timpul guvernării sale

Întrebat și despre lipsa unei reorganizări în perioada în care a condus Guvernul, Bolojan a invocat acordul dintre partidele coaliției de la acea vreme și urgența reducerii deficitului bugetar.

„Nu a fost un acord nici pe reducerea numărului de parlamentari, nici pe reorganizarea administrativă. Aceasta este realitatea”, a declarat fostul premier.

El a susținut că PNL nu mai este constrâns de acel acord și că va pregăti atât o propunere privind reducerea numărului de parlamentari, cât și una privind reorganizarea administrației.

„Vom analiza și vom veni cu o propunere serioasă legată de reorganizarea administrativă, dar nu lucruri aruncate pe piață”, a spus Bolojan.

Pentru județul Sibiu, unde administrațiile locale cuprind atât municipii și orașe, cât și numeroase comune, tema poate avea implicații importante. Deocamdată însă, Bolojan nu a prezentat o listă de localități vizate, un calendar de comasare sau un proiect legislativ concret.

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