Ilie Bolojan a apreciat, vineri, la Sibiu, dezvoltarea economică a municipiului și rolul acestuia în economia României. Liderul PNL a invocat parcurile industriale și activitatea companiilor locale și a subliniat că modul în care este administrat orașul influențează dezvoltarea întregului județ.

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▶ Vezi pagina acestui video: Bolojan recunoaște creșterea Sibiului: „Face parte din locomotivele de dezvoltare ale României” — VIDEO

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a vorbit despre importanța economică a Sibiului în timpul conferinței de presă susținute vineri, 20 noiembrie. În contextul discuției despre administrația municipiului și alegerile locale din 2028, fostul premier a prezentat Sibiul drept unul dintre centrele de dezvoltare ale țării.

„Prin parcurile industriale pe care le aveți, prin economia pe care ați dezvoltat-o aici”

„Modul în care este administrat municipiul Sibiu consider că este foarte important, nu doar ca factor de dezvoltare pentru județul Sibiu și municipiul Sibiu. Face parte din locomotivele de dezvoltare ale României, prin ceea ce s-a întâmplat aici, prin parcurile industriale pe care le aveți, prin economia pe care ați dezvoltat-o aici. Aceasta este realitatea și pentru noi este foarte important acest lucru”, a declarat Ilie Bolojan.

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Afirmația a venit în cadrul unei discuții mai ample despre rolul reședințelor de județ în economia națională. Bolojan a explicat că orașele mari nu influențează doar viața locuitorilor lor, ci și oportunitățile din localitățile învecinate.

„România are un bloc important de municipii reședințe de județ, care funcționează ca niște locomotive pentru dezvoltarea țării noastre. De modul în care sunt administrate aceste reședințe de județ depinde exportarea prosperității din acestea în zonele metropolitane”, a afirmat liderul PNL.

Colaborarea dintre primării și consiliile județene

În opinia sa, dezvoltarea nu trebuie să se oprească la limitele administrative ale municipiilor. Bolojan a susținut că administrațiile marilor orașe și consiliile județene trebuie să lucreze împreună pentru investiții și servicii publice.

El a vorbit despre necesitatea de „a face proiecte comune” și de a avea „politici complementare de dezvoltare atât în interiorul reședinței de județ, dar și în zonele metropolitane”.

Această abordare ar însemna coordonarea investițiilor și a priorităților administrative între municipiu și localitățile care depind economic de acesta. Bolojan nu a nominalizat însă un proiect nou pentru zona Sibiului și nici nu a anunțat o finanțare concretă.

Economia, în centrul discuțiilor cu firmele sibiene

În aceeași zi, Ilie Bolojan s-a întâlnit și cu reprezentanții mediului de afaceri din județ. După discuții, a declarat că firmele au ridicat probleme privind prețul energiei, stabilitatea legislativă, disciplina plăților și piața muncii.

„Sunt aspectele care țin, pe de o parte, de asigurarea unui mediu pentru ca firmele românești să fie competitive”, a explicat liderul liberal, enumerând apoi costurile energiei și celelalte dificultăți discutate.

Bolojan a insistat asupra faptului că dezvoltarea economică susține locurile de muncă, veniturile populației și bugetele administrațiilor locale.

„Una dintre condițiile de bază pentru a asigura dezvoltarea unei țări este să pui economia pe baze sănătoase”, a afirmat el.

Aprecierile formulate la Sibiu au vizat dezvoltarea deja realizată, nu un nou program de investiții anunțat în timpul vizitei. Liderul PNL a legat performanța economică a municipiului de calitatea administrației și de colaborarea dintre autoritățile locale și județene.

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