Vârstnicii internați în unitățile medico-sociale ale Consiliului Județean Sibiu ar putea plăti mai mult din 2027. Contribuția lunară ar crește de la 3.000 la 3.500 de lei la UAMS Sibiu și de la 3.500 la 4.500 de lei la UAMS Săliște, potrivit unui proiect de hotărâre al CJ Sibiu.

Proiectul va fi votat în ședința Consiliului Județean de joi, 26 noiembrie. Majorarea a fost cerută chiar de conducerile celor două unități, prin adrese trimise în august și octombrie.

Cât plătesc acum și cât ar plăti de la 1 ianuarie

UAMS Sibiu: 3.500 de lei pe lună, față de 3.000 în 2026 (plus 500 de lei, adică 16,7%);

UAMS Săliște: 4.500 de lei pe lună, față de 3.500 în 2026 (plus 1.000 de lei, adică 28,6%).

Contribuția o plătesc persoanele internate care au venituri proprii sau susținătorii lor legali. Ea se calculează pornind de la costul mediu lunar de întreținere.

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Costul real e aproape dublu

Conform datelor transmise de cele două unități, costul mediu de întreținere este de 6.644 de lei pe lună pentru un beneficiar la Sibiu și de 9.479 de lei la Săliște. Chiar și după majorare, contribuția ar acoperi aproximativ jumătate din cheltuieli, iar diferența rămâne în sarcina bugetului județului.

UAMS Sibiu are o capacitate de 100 de asistați, iar UAMS Săliște de 80. În fiecare unitate, câte 25 de paturi sunt finanțate parțial de Ministerul Sănătății, la un standard de 59.677 de lei pe pat pe an. Din această sumă, 20.986 de lei vin de la bugetul de stat și 38.691 de lei de la bugetul local. Celelalte paturi, 75 la Sibiu și 55 la Săliște, sunt finanțate din contribuțiile beneficiarilor și completate din bugetul județului.

CJ Sibiu justifică creșterea prin cheltuielile estimate până la sfârșitul anului, prin previziunile economice pentru 2027 și prin nevoia de a reduce presiunea asupra bugetului local. Ultima majorare a fost aprobată în noiembrie 2025, prin HCJ nr. 257.

UAMS Sibiu a mai fost în atenția publică în această vară, după scandalul de mită de la azilul din Sibiu. La începutul lui 2025, Primăria Sibiu a crescut taxele la Căminul pentru Vârstnici.

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