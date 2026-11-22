Un teren de 11.206 metri pătrați din zona Răzoarele Proștei, lângă DN14, ar putea deveni un mic cartier de case. Consilierii locali din Mediaș votează joi, 26 noiembrie, plan urbanistic zonal care permite împărțirea terenului în loturi și construirea de locuințe.
Planul urbanistic zonal, prescurtat PUZ, este documentul care stabilește ce și cât se poate construi într-o zonă. Terenul aparține unor proprietari privați, care au cerut aprobarea planului.
Ce se poate construi
- case individuale și blocuri mici, cu cel mult 12,5 metri înălțime;
- pe două dintre loturi, magazine și servicii la parter, alături de locuințe;
- un lot rămâne zonă verde pentru recreere, iar altul devine drumul de acces;
- pe fiecare lot, jumătate din suprafață trebuie să rămână spațiu verde.
Cum se ajunge la teren
Accesul nu se poate face direct din DN14, ci prin Colonia Târnava: se intră pe strada Unirii, se continuă pe strada Dumbrăvii și se iese spre DN14 printr-un drum de exploatare. Acesta va fi amenajat cu sens unic, cu o lățime de 3,5 metri și trotuar. Pe interiorul cartierului se face o stradă cu dublu sens, de 6 metri, cu trotuare pe ambele părți.
Utilitățile vor fi luate de la rețelele din zonă, pe cheltuiala proprietarilor. Planul a trecut prin consultarea publicului și are toate avizele cerute. Odată aprobat, este valabil cinci ani.
Planșa din documentație arată în apropiere și traseul propus pentru varianta ocolitoare a Mediașului, drumul care ar urma să preia traficul de pe DN14.
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