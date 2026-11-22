Proprietarii apartamentelor din blocul 21 de pe strada Islazului din Sibiu vor plăti în 2027 câte 185,40 euro pe metru pătrat, plus TVA, dacă vor să cumpere cota de teren de sub bloc. Prețul e mai mare cu aproape 9,4% decât în 2026, potrivit unui proiect de hotărâre al Primăriei Sibiu.

Pe ordinea de zi a ședinței de joi, 26 noiembrie, mai este un preț, pentru terenul de sub blocurile ANL de pe strada Viitorului: 116,14 euro pe metru pătrat, plus TVA. Ambele proiecte sunt inițiate de primarul Astrid Fodor.

Islazului: 23 din 26 de cote, deja vândute

Pentru 2026, Consiliul Local stabilise prin HCL nr. 438/2025 un preț de 169,55 euro/mp plus TVA. Între 2015 și 2026 au fost vândute 23 din cele 26 de cote de teren aferente apartamentelor din bloc, arată raportul de specialitate. Vânzarea se face fără licitație, direct către proprietarii apartamentelor, iar prețul se plătește integral la semnarea contractului, în lei, la cursul BNR din acea zi.

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Ca și în cazul terenurilor din Cartierul Tineretului, Primăria argumentează că prețul municipal din 2026 nu diferă semnificativ de cel practicat pe piața imobiliară. Pentru 2027, propune ca prețul să fie indexat.

Viitorului: evaluare nouă, cerută de un proprietar ANL

Pentru blocurile ANL de la numerele 24A, 26A, 28 și 30 de pe strada Viitorului, prețul de 116,14 euro/mp vine dintr-un raport de evaluare din 6 noiembrie 2026, întocmit de CMB Smart Eval SRL. Evaluarea a fost comandată după ce un proprietar a cerut, prin Urbana, să cumpere terenul de sub locuința sa.

Terenul aparține domeniului privat al municipiului și este concesionat societății Urbana, care se ocupă și de vânzarea locuințelor ANL. Dacă proiectul trece, Urbana va primi mandat să vândă cotele de teren către proprietarii apartamentelor, la cursul BNR din ziua vânzării.

În aceeași ședință, Consiliul Local stabilește și prețul pentru 2027 la terenurile din Cartierul Tineretului primite de tineri în folosință gratuită: 182,90 euro/mp plus TVA.

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