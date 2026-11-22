Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sibiu a fost plină de credincioși sâmbătă, 21 noiembrie, de praznicul Intrării în biserică a Maicii Domnului. În cadrul Sfintei Liturghii, diaconul Simion Belea a fost hirotonit preot pentru Parohia Șoroștin, din Protopopiatul Mediaș, potrivit Mitropoliei Ardealului.

Liturghia a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului. Împreună cu ierarhul au slujit cadre didactice de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu, slujitori ai Catedralei și alți slujitori ai altarelor. Răspunsurile liturgice au fost date de Corul „Timotei Popovici” al Catedralei, dirijat de pr. lect. univ. dr. Dan Alexandru Streza.

Foto: Costin Chesnoiu / Mitropolia Ardealului

Pregătire pentru Postul Crăciunului

În cuvântul de învățătură, mitropolitul Laurențiu a vorbit despre sărbătoarea din 21 noiembrie, în care este cinstită aducerea la templu a Fecioarei Maria, momentul în care a început pregătirea ei pentru a deveni Maica Mântuitorului. Potrivit ierarhului, praznicul a fost așezat la începutul Postului Nașterii Domnului pentru că este perioada în care credincioșii trebuie să se pregătească sufletește.

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„Pruncul Hristos să se nască și în sufletele noastre” Înaltpreasfințitul Laurențiu, Mitropolitul Ardealului

Mitropolitul i-a îndemnat pe credincioși să folosească perioada postului pentru Sfânta Spovedanie și Sfânta Împărtășanie, fără să le lase doar pentru începutul sau sfârșitul postului. Postul de bucate, a spus el, trebuie unit cu postul de păcate, cu rugăciunea și cu fapta bună.

Un preot nou și un duhovnic hirotesit

În timpul Liturghiei, ierarhul l-a hirotonit preot pe diaconul Simion Belea, pentru Parohia Șoroștin. Tot atunci, preotul Daniel Nicolae Mânzatu a fost hirotesit duhovnic.

Foto: Costin Chesnoiu / Mitropolia Ardealului

De sărbători mari, Catedrala Mitropolitană din Sibiu devine neîncăpătoare: la Crăciunul de anul trecut, la Liturghia arhierească au participat mii de credincioși.

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