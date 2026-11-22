Decalajul cultural dintre orașele mari și mediul rural este „mare spre foarte mare”, spune Ciprian Ștefan, directorul general al Complexului Național Muzeal ASTRA din Sibiu, care cere ca banii europeni pentru dezvoltare rurală să finanțeze și cultura, nu doar infrastructura agricolă. Declarațiile au fost făcute într-un interviu pentru emisiunea GPS Cultural de la Radio România Cultural.

Interviul a avut loc în ziua în care a fost lansat Barometrul de Consum Cultural 2025 și a început Conferința Națională a Managerilor Culturali, unde s-a discutat despre barierele care limitează accesul la cultură în comunitățile mici.

„E momentul să depășim faza festivismului”

Directorul Muzeului ASTRA pune decalajul pe seama lipsei instrumentelor de finanțare și a unei infrastructuri culturale care fie lipsește, fie este folosită greșit. Agendele culturale ale multor comune și județe alunecă, în opinia sa, spre evenimente de fațadă.

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„Cred că e momentul să depășim faza festivismului și urcatul politicienilor pe scenă”, a spus Ciprian Ștefan. Banii ar fi mai bine folosiți pentru produse culturale de calitate în sate, unde există încă o resursă umană valoroasă: meșteșugari, jocuri tradiționale, gastronomie locală.

„În România nu avem turism cultural”, a declarat managerul. Punctele gastronomice locale sau evenimentele eco și bio sunt în regulă până la un punct, spune el, dar trebuie conectate între ele ca să devină produse culturale reale.

Multe dintre căminele culturale renovate cu fonduri europene sau prin programele naționale de dezvoltare locală au ajuns, potrivit lui Ștefan, să găzduiască mai ales nunți și zilele localității. „Viața culturală a unei comunități rurale nu trebuie să se rezume doar la dans popular și cântec popular”, a spus el, pledând pentru activități aduse din oraș în sat, dar și din sat spre oraș.

Copii din județul Sibiu care n-au văzut niciodată un muzeu

Muzeele etnografice au, spune directorul ASTRA, un rol decisiv: ele există datorită comunităților rurale și trebuie să-i ducă pe vizitatori înapoi în satele din care provin obiectele expuse. Centrele în care sunt expuse doar obiecte vechi și istoria locului nu ajung, crede el. E nevoie de proiecții de film, de teatru și de activități educative în sate, iar vara acestea se pot organiza în aer liber.

Ciprian Ștefan a amintit că există comunități, inclusiv în județul Sibiu, unde copiii nu au avut niciodată ocazia să vadă un muzeu, un spectacol de teatru sau un film. Ca exemple a dat programul Astra Film Junior, care ar trebui dus în mediul rural, și proiectul „Citește cartea din film”, propus ministrului Culturii de la acea vreme, Raluca Turcan, dar nerealizat. Programul ar fi adus în școli filmele românești ecranizate după operele din programa pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat.

Directorul a vorbit și despre un risc: acolo unde instituțiile publice nu intervin, valorile tradiționale înțelese greșit devin teren pentru extremism. Și-a asumat o parte din vină, spunând că muzeele intervin doar până la un punct, pentru că nu au resurse să continue.

Banii pentru dezvoltare rurală, și pentru cultură

Cea mai mare parte a fondurilor europene pentru sate trece prin Ministerul Agriculturii și merge spre agricultură, creșterea animalelor sau mici afaceri. Ștefan cere ca, pentru următorul exercițiu financiar, Ministerul Culturii și experții în patrimoniu să fie chemați la scrierea ghidurilor, astfel încât grupurile de acțiune locală să poată finanța activități culturale și educative, atât infrastructura, cât și evenimentele. O variantă ar fi ca liniile de finanțare pentru patrimoniu să treacă direct la Ministerul Culturii, prin apeluri competitive deschise la nivel național.

Managerul a dat exemplul Sibiului pentru colaborarea cu mediul privat și asociativ. În nordul județului, asociația Colinele Transilvaniei și organizațiile de pe Valea Hârtibaciului lucrează bine, iar muzeul, care are o marjă legală redusă de a interveni acolo, le-ar putea lua parteneri în proiecte. Ștefan propune ca programele de finanțare pentru instituții publice să oblige la alocarea unei părți din buget unui partener privat, după modelul proiectelor cu finanțare norvegiană. ASTRA lucrează cu parteneri din Norvegia din 2009.

Monumente restaurate, dar închise publicului

Ciprian Ștefan a criticat restaurările fără plan de folosire. Multe biserici fortificate și monumente istorice au fost refăcute, dar au rămas închise pentru public, fără programe și fără o ofertă turistică. Un monument restaurat trebuie deschis, trebuie să-și spună povestea și să aducă și valoare economică, altfel se degradează din nou, spune el.

Același lucru l-a spus despre programul de refacere a caselor tradiționale finanțat prin PNRR. Câteva obiective au fost puse la punct, dar la nivel național programul a fost, în opinia lui, un eșec, pentru că investițiile s-au făcut și în zone fără potențial turistic. Ștefan a precizat că a fost implicat în șase dintre aceste proiecte.

Cât despre Barometrul de Consum Cultural, directorul ASTRA ar trece datele în caietele de obiective pentru concursurile de management ale instituțiilor publice de cultură, în ghidurile de finanțare ale AFCN și Institutului Național al Patrimoniului și le-ar folosi ca bază pentru o strategie culturală națională, pe care România nu o are.

Soluția, spune el, este ca experții ministerelor să lucreze cu oamenii care fac cultură pe teren. „Altfel o să fie doar activități punctuale, insulare și efectul va fi spre zero”, a avertizat Ciprian Ștefan.

Nu este prima dată când directorul Muzeului ASTRA pledează pentru turismul cultural. În februarie, el scria că muzeele pot deveni un pilon al turismului cultural. La începutul lunii, Muzeul ASTRA a dus România la Paris, cu un stand montat chiar de doi dintre directorii săi.

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