Pe scurt: Luni, între 12:00 și 23:00, la peste 1.700 de metri va fi viscol puternic, cu rafale de 100–120 km/h și vizibilitate sub 50 de metri. De duminică seara ninge viscolit în Meridionali, iar până marți seara, în Transilvania, ploaia trece în lapoviță și ninsoare.

Administrația Națională de Meteorologie a emis duminică, 22 noiembrie, la ora 10:00, o avertizare de cod portocaliu de viscol puternic, valabilă luni, 23 noiembrie, între orele 12:00 și 23:00. În Carpații Meridionali și în Carpații de Curbură, la altitudini de peste 1.700 de metri, vântul va sufla tare, cu rafale de 100–120 km/h, va fi viscol puternic, iar vizibilitatea va scădea sub 50 de metri. Zona include și Munții Făgăraș și Munții Cindrel. Avertizarea, mesajul nr. 3 al zilei, a fost preluată și de AGERPRES.

Ninsori viscolite la munte și vânt puternic în județul Sibiu

În același interval, luni, între orele 12:00 și 23:00, este în vigoare un cod galben de ninsori viscolite în Carpații Occidentali, Carpații Meridionali și Carpații de Curbură. Va ninge moderat cantitativ, în jurul a 10 l/mp, și se va depune un strat de zăpadă de 5–10 cm. Vântul va avea intensificări de 60–90 km/h și va viscoli ninsoarea.

Tot luni, între 12:00 și 23:00, ANM a emis un cod galben de intensificări ale vântului în vestul și sudul Olteniei, sud-vestul și estul Munteniei, cea mai mare parte a Transilvaniei, centrul și sudul Moldovei și în Dobrogea, cu rafale de 50–70 km/h. ANM nu enumeră județele pe nume în acest mesaj, însă județul Sibiu se află în zona descrisă ca „cea mai mare parte a Transilvaniei”.

De duminică seara ninge viscolit în Meridionali, la peste 1.500 de metri

Până duminică la ora 22:00, la munte, la altitudini în general de peste 1.700 de metri, rămâne în vigoare un cod galben de vânt, cu rafale de 80–100 km/h. Apoi, de duminică, 22 noiembrie, ora 22:00, până luni, 23 noiembrie, ora 12:00, intră un nou cod galben: în cea mai mare parte a Carpaților Meridionali, la altitudini în general de peste 1.500 de metri, vor fi ninsori însemnate cantitativ, de 10–25 l/mp, și se va depune un strat de zăpadă de 10–15 cm, izolat de 25 cm. Vântul va avea intensificări de 70–100 km/h și va viscoli ninsoarea.

Până marți seara, ploi, lapoviță și ninsori

ANM a emis și o informare meteorologică valabilă de duminică, 22 noiembrie, ora 22:00, până marți, 24 noiembrie, ora 20:00. Vor fi precipitații în general moderate în cea mai mare parte a țării, local de 10–15 l/mp, iar în jumătatea de vest și la munte, pe arii restrânse, de 20–40 l/mp. La munte și în nordul Moldovei vor predomina treptat ninsorile. În Transilvania și în zonele deluroase va ploua până luni după-amiază, apoi precipitațiile vor fi sub formă de lapoviță și ninsoare. Se va depune strat de zăpadă de 10–30 cm la munte și, pe alocuri, de 2–6 cm în zonele deluroase din centrul și nordul țării.

Vântul se va intensifica în noaptea de duminică spre luni, mai ales în zona montană înaltă, iar luni și marți în cea mai mare parte a țării, cu viteze în general de 40–60 km/h. La altitudini mari, rafalele vor depăși 80–100 km/h. Ninsorile vor fi viscolite la munte, dar trecător și în zonele joase, mai ales din centrul și nordul țării. Meteorologii precizează că vremea se va răci accentuat, luni în jumătatea de nord, iar marți și în sud, iar valorile termice vor fi sub mediile multianuale ale perioadei.

Ora de Sibiu a scris sâmbătă, pe baza prognozei ANM publicate vineri, despre răcirea de la începutul săptămânii și despre ninsorile așteptate la munte. La acel moment, meteorologii nu emiseseră încă o avertizare de cod galben sau portocaliu pentru acest episod.

Comentarii