Constantin Popovici a câștigat etapa de Cupă Mondială de high diving, sărituri în apă de la mare înălțime (27 m), de la Zhaoqing, în China, și a cucerit trofeul general al ediției 2026. Rezultatul a fost anunțat de World Aquatics, federația internațională de natație.

După cele patru sărituri, două efectuate sâmbătă și două duminică, sportivul în vârstă de 38 de ani a totalizat 429,10 puncte și i-a depășit pe americanul James Lichtenstein, cu 428,55 puncte, și pe francezul Gary Hunt, cu 380,25 puncte, potrivit World Aquatics. Știrea este preluată și de Știrile ProTV și de Radio Constanța, care citează Federația Română de Natație și Pentatlon Modern.

Totul s-a decis la ultima săritură. Popovici a executat un cvadruplu înapoi cu trei răsuciri, cu un grad de dificultate de 5,8, și a primit 136,30 puncte, cel mai bun punctaj al zilei, ajungând la totalul de 429,10. Lichtenstein a încheiat cu 135,15 puncte la ultima execuție și a rămas la 0,55 puncte în spatele românului, arată World Aquatics.

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Constantin Popovici, după una dintre săriturile de la etapa World Aquatics High Diving World Cup de la Zhaoqing. Image Source: World Aquatics

Sâmbătă, Popovici avusese cel mai bun punctaj al zilei, 138 de puncte, și era pe locul al doilea, la 0,60 puncte de Lichtenstein, după primele două sărituri, potrivit World Aquatics și Radio Constanța.

Datorită acestei victorii, după locul 4 la Fort Lauderdale și locul 3 la Porto Flavia, Constantin Popovici a câștigat trofeul general al Cupei Mondiale 2026, cu 90 de puncte. În clasamentul sezonului, a fost urmat de britanicul Aidan Heslop, cu 85 de puncte, și de James Lichtenstein, cu 64 de puncte, potrivit World Aquatics. Federația internațională prezintă trofeul general al circuitului ca fiind acordat pentru prima dată în acest an.

„Sunt foarte fericit pentru victorie. A fost nevoie de foarte multă muncă. Azi, munca a dat roade. Ultima săritură a fost foarte dificilă. Nu o executasem ideal la antrenamente, dar la concurs am reușit să intru în starea potrivită și să o fac cu succes. Sunt foarte mulțumit.”, a spus Popovici, citat de World Aquatics.

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