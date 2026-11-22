Polițiștii rutieri din Sibiu au desfășurat vineri după-amiază, pe DN 7, o acțiune în sistem integrat de tip „RELEU”, pentru reducerea riscului rutier și prevenirea accidentelor.

La acțiune au participat polițiști rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

„Acțiunea a avut ca obiectiv principal reducerea riscului rutier și prevenirea accidentelor de circulație, fiind vizate în special principalele cauze generatoare de evenimente rutiere, respectiv nerespectarea regimului legal de viteză, efectuarea depășirilor neregulamentare, neportul centurii de siguranță, precum și alte abateri de la normele rutiere.

În urma neregulilor constatate pe raza județului Sibiu, polițiștii au aplicat 67 de sancțiuni contravenționale, dintre care 37 pentru depășirea regimului legal de viteză, două pentru efectuarea unor depășiri neregulamentare, patru pentru neportul centurii de siguranță, iar alte 24 pentru diverse abateri de la normele rutiere.

Ca măsuri tehnico-administrative, polițiștii au reținut două permise de conducere și au retras șase certificate de înmatriculare.

În cadrul activităților desfășurate, polițiștii au efectuat 31 de testări privind consumul de alcool și două testări privind consumul de substanțe psihoactive”, a transmis IPJ Sibiu.

Acțiunea s-a desfășurat sâmbătă, 21 noiembrie, în intervalul orar 14:00–18:00.

Componenta preventivă a activității a inclus distribuirea de pliante către conducătorii auto și recomandări privind respectarea normelor rutiere.

„Îndemnăm toți participanții la trafic să circule cu prudență și să respecte normele rutiere. Respectarea regimului legal de viteză, utilizarea centurii de siguranță și adoptarea unui comportament preventiv în trafic contribuie la prevenirea accidentelor și la protejarea vieții tuturor participanților la trafic”, a transmis IPJ Sibiu.

Comentarii