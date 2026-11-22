Consiliul Județean Sibiu vrea să cumpere servicii de avocatură pentru dosarul penal al Filarmonicii de Stat, ajuns pe rolul Tribunalului Sibiu. Potrivit proiectului de hotărâre publicat de CJ, județul urmărește să-și susțină pretențiile civile și să recupereze prejudiciul pretins a fi fost adus fondurilor publice ale instituției.

Proiectul este inițiat de președinta Daniela Cîmpean și se află la punctul 32 pe ordinea de zi a ședinței de joi, 26 noiembrie, de la ora 15:00.

De la DNA Alba Iulia la Tribunalul Sibiu

În iulie, consilierii județeni au aprobat prin HCJ nr. 102/2026 contractarea unor avocați în dosarul nr. 45/4/P/2025, aflat atunci în urmărire penală la DNA – Serviciul Teritorial Alba Iulia. Atunci, CJ Sibiu s-a constituit parte civilă în dosar.

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Între timp, procurorii au finalizat ancheta și i-au trimis în judecată pe Cristian Călin Lupeș și Marioara Preda. Cazul fostului manager al Filarmonicii și al unei angajate, acuzați de abuz în serviciu, a fost înregistrat la Tribunalul Sibiu sub nr. 2282/85/2026. Pentru această nouă etapă este nevoie de un mandat nou de reprezentare, separat de contractul anterior.

Trei juriști pentru peste 150 de procese

Consiliul Județean motivează apelul la avocați externi prin volumul de muncă al propriului serviciu juridic. Cei trei consilieri juridici ai instituției instrumentează peste 150 de cauze aflate pe rolul instanțelor. În plus, avizează contracte și actele administrative și lucrează la proiectele cu finanțare europeană.

Conform raportului de specialitate, avocații ar urma să susțină existența și cuantumul prejudiciului și să monitorizeze procedura, inclusiv în dosarele asociate cauzei principale. Documentele nu precizează valoarea prejudiciului invocat și nici cât va costa contractul de asistență juridică.

Persoanele trimise în judecată beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o hotărâre definitivă.

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