Un incendiu puternic a izbucnit duminică seara, 22 noiembrie, la Hotelul Alpin din Poiana Brașov, unul dintre cele mai mari hoteluri din stațiune. Focul a cuprins acoperișul, mansarda și ultimele trei etaje ale hotelului, pe aproximativ 2.000 de metri pătrați. Aproximativ 150 de persoane au fost evacuate și nu au fost înregistrate victime.

Actualizare, ora 00:30: Incendiul s-a extins la acoperiș, mansardă și ultimele trei etaje ale hotelului, pe o suprafață de aproximativ 2.000 de metri pătrați, anunță ISU Brașov. „În urma producerii incendiului, aproximativ 150 de persoane au fost evacuate din interiorul clădirii. Până la acest moment, nu s-au înregistrat victime”, transmit pompierii. Echipajele acționează în continuare pentru localizarea și lichidarea flăcărilor și pentru protejarea clădirilor din jur.

Alarma a fost dată în jurul orei 19:30. Pompierii brașoveni au plecat inițial spre hotel cu patru autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autocisternă, două autoscări, trei echipaje SMURD și două ambulanțe, relatează BizBrașov.

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„Echipajele operative intervin pentru localizarea incendiului, existând posibilitatea extinderii acestuia”, a precizat Ciprian Sfreja, purtătorul de cuvânt al ISU Brașov, citat de BizBrașov.

Pompieri din cinci structuri, chemați în ajutor

Pentru că focul se extindea, au fost mobilizate forțe suplimentare de la ISU Brașov, SVSU Râșnov, ISU Covasna, ISU Prahova și ISU Argeș. La fața locului au ajuns 11 autospeciale de stingere, patru autoscări, o autospecială de hidroperforare, un autocamion de intervenție, două echipaje SMURD și trei echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean, potrivit ISU Brașov.

„Din informațiile primite la acest moment, nu ar fi persoane surprinse în interiorul clădirii”, a transmis ISU Brașov. Adevărul Brașov notează că pompierii acționează pentru localizarea incendiului și limitarea propagării lui.

Un martor a spus pentru Antena 3 CNN că principalul pericol era vântul: „Pericolul e să nu se extindă la celălalt corp pentru că bate vântul exact așa.”

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Ce spune conducerea hotelului

Conducerea Hotelului Alpin a transmis un comunicat în care spune că toți oaspeții și angajații sunt în siguranță și că incendiul a fost stabilizat după intervenția pompierilor. „Situația este sub control. Nu există victime, oaspeții sunt în siguranță”, au transmis reprezentanții hotelului, citați de BizBrașov.

Reprezentanții hotelului colaborează cu autoritățile. Cauza incendiului va fi stabilită în urma verificărilor de specialitate. Până la ora redactării, ISU Brașov nu a anunțat lichidarea incendiului.

Știre în curs de actualizare.

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