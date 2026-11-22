Bugetul Mediașului crește cu aproape 4 milioane de lei înainte de sfârșitul anului. Cei mai mulți bani vin de la stat și din impozitele pe clădiri, iar cele mai mari sume merg la salubrizare și la transportul public, arată proiectul de rectificare bugetară pe care Consiliul Local îl votează joi, 26 noiembrie, de la ora 14:00.

De unde vin banii

2,57 milioane de lei în plus din impozitul pe venit, după o decizie a Administrației Județene a Finanțelor Publice Sibiu;

1,1 milioane de lei din impozitul și taxa pe clădiri, pentru că primăria a încasat mai mult decât estimase;

222.000 de lei de la stat, pentru transportul elevilor (146.000 de lei), pentru copiii cu cerințe educaționale speciale (71.000 de lei) și pentru persoanele cu handicap grav (5.000 de lei);

106.910 lei, o sponsorizare de la Automecanica pentru evenimentele de sărbători;

83.540 de lei din vânzarea unor bunuri ale orașului.

Unde se duc banii

Cea mai mare sumă, 1,7 milioane de lei, merge la Eco Sal, pentru serviciul de salubrizare. Meditur, firma de transport public a orașului, primește 980.000 de lei în plus ca subvenție. Subvenția acoperă diferența dintre costul real al unei călătorii și prețul biletului.

700.000 de lei pentru Direcția de Asistență Socială: 450.000 de lei pentru ajutoare sociale în bani și 250.000 de lei pentru reparații;

520.000 de lei pentru reparații la școli și 80.000 de lei pentru decontarea navetei profesorilor;

500.000 de lei pentru iluminatul public;

300.000 de lei pentru cheltuielile de funcționare ale primăriei și 200.000 de lei pentru Direcția de Administrare a Domeniului Public;

250.000 de lei pentru ajutoare sociale în natură;

250.000 de lei pentru cultură, plus banii de la Automecanica pentru evenimentele de la sfârșitul anului;

240.000 de lei pentru Clubul Sportiv Municipal.

Unde se taie

Poliția Locală pierde 750.000 de lei de la salarii, iar de la transporturi se iau 1,15 milioane de lei din cheltuielile curente. Alți 150.000 de lei, prevăzuți pentru repararea fântânilor și izvoarelor, sunt tăiați după intrarea în vigoare a unei noi ordonanțe de urgență a Guvernului, OUG 43/2026.

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Rectificarea include și 830.500 de lei pentru Spitalul Municipal, bani dintr-o sponsorizare, pentru un ecograf de urologie. Bugetul Mediașului a fost rectificat și în ședința din octombrie. Printre obiectivele primăriei pentru 2026 se numără investițiile în școli și în infrastructură.

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