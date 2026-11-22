Părintele Constantin Necula, un medic ginecolog, o psihoterapeută și o avocată vorbesc miercuri, 25 noiembrie, la Sibiu, despre violența împotriva femeilor. Dezbaterea „Împreună vorbim despre ce doare” are loc între orele 17:30 și 21:00, la hotelul MyContinental Sibiu, de Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor.

Anunțul a fost făcut de Maria Scarlat, care moderează seara, într-o postare pe Facebook. Organizatorii vor să adune la aceeași masă Biserica, medicii, psihologii, juriștii, societatea civilă și autoritățile locale, pornind de la ideea că violența împotriva femeilor nu e problema unei singure familii, ci a tuturor.

Cine sunt invitații

Părintele profesor Constantin Necula, care a umplut săptămâna trecută o sală din Sibiu cu o conferință despre iertare, va vorbi despre credință, despre tăcere și despre curajul de a pleca dintr-o relație abuzivă.

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Dr. Adriana Radu, medic primar obstetrică-ginecologie, va explica ce urme lasă violența intimă asupra femeilor și cum poate începe vindecarea.

Psihologul și psihoterapeutul Ioana Micu va încerca să lămurească felul în care se instalează abuzul și de ce le este atât de greu victimelor să se desprindă de agresor.

Avocata Mădălina Scutelnicu, din Baroul Sibiu, va prezenta opțiunile legale pe care le are o femeie care se teme pentru siguranța ei și a copiilor și va aborda tema femicidului. Scutelnicu este cunoscută la Sibiu pentru proiectul „Doamna cu pantofi albaștri”, care a schimbat felul în care instanțele vorbesc cu copiii.

Afișul dezbaterii de pe 25 noiembrie. Sursa: Maria Scarlat / Facebook

Întrebări din public la final

La discuție participă și reprezentanți ai autorităților locale și ai unor organizații neguvernamentale, alături de medici și psihologi care lucrează cu femei afectate de violență. Vor fi abordate toate formele de violență domestică, iar ultima parte a serii este rezervată întrebărilor din sală.

Organizatorii spun că felul în care asculți o femeie care povestește pentru prima dată ce i se întâmplă acasă contează, la fel de mult ca a ști unde o poți îndruma.

Tema rămâne una apăsătoare și în județul Sibiu, unde polițiștii intervin aproape zilnic la sesizări de violență domestică și emit ordine de protecție provizorii pentru victime.

Unde poți cere ajutor

Cei care au nevoie de sprijin sau cunosc pe cineva aflat în această situație pot suna gratuit, non-stop, la linia telefonică 0800 500 333. În caz de pericol imediat, apelați 112.

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