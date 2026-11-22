Primăria Sibiu propune subvenții de 408.000 de lei pentru 2027 către patru organizații care administrează servicii sociale în oraș. O a cincea asociație e respinsă pentru că nu are licență de funcționare, potrivit proiectului de hotărâre publicat de Primărie.

Proiectul deschide ordinea de zi a ședinței Consiliului Local de joi, 26 noiembrie, și este inițiat de primarul Astrid Fodor. Banii se acordă în baza Legii nr. 34/1998.

Cine primește bani

Subvenția este de 400 de lei pe lună pentru fiecare beneficiar, pentru toate cele 12 luni ale anului:

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Parohia Evanghelică C.A. – Centrul de zi „Casa deschisă” de pe strada Ion Neculce: 120.000 de lei, pentru 25 de copii;

Asociația „Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil” – Centrul de zi pentru copii „Noi orizonturi”: 96.000 de lei, pentru 20 de copii;

Asociația Transilvania Vitalis – îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice: 96.000 de lei, pentru 20 de beneficiari;

Fundația Nicoleta – serviciul de îngrijire la domiciliu „Seniori acasă”: 96.000 de lei, pentru 20 de beneficiari.

Respinsă Asociația Sus Inima

În total au fost depuse cinci cereri. Comisia de evaluare a constatat că doar patru organizații au obținut punctajul minim obligatoriu. Asociația Sus Inima a cerut bani pentru un centru de zi de consiliere și informare, dar nu are licență de funcționare pentru serviciile sociale respective, așa că nu este eligibilă.

Nivelul de 400 de lei pe lună pentru serviciile fără cazare a fost stabilit în 2022 și nu a mai fost modificat. Plata subvențiilor va fi gestionată de Direcția de Asistență Socială Sibiu.

Primăria are și programe proprii pentru persoanele vulnerabile. De exemplu, sibienii bolnavi grav și fără familie primesc câte 3.000 de lei lunar pentru îngrijire.

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