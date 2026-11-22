Pe 19 noiembrie, la Barajul de acumulare Gura Râului au fost efectuate manevre de verificare a vanelor de golire de fund, operațiuni necesare pentru controlul funcționării echipamentelor și pentru menținerea siguranței în exploatare, a anunțat Instituția Prefectului. În aceeași zi, prefectul județului Sibiu, Gheorghe-Florian Giubega, a fost la fața locului, potrivit agendei instituției.

Instituția Prefectului – Județul Sibiu a publicat un material video de la vizita de pe 19 noiembrie.

Cum funcționează vanele de golire de fund

Aceste vane nu sunt un detaliu tehnic oarecare. Raportul Sistemului de Gospodărire a Apelor Sibiu, prezentat în ședința Colegiului Prefectural din 27 octombrie 2026, arată că barajul, încadrat în clasa I de importanță și în categoria B „Deosebită”, este prevăzut cu două goliri de fund, de tip vertical clopot, cu diametrul de 1.000 de milimetri. Acestea sunt uvrajele prin care se descarcă debitele. Fiecare golire are câte două vane plane în carcasă, una de serviciu și una de revizie, acționate hidraulic. Capacitatea de descărcare a unei goliri de fund, la nivelul normal de retenție, este de 15,05 metri cubi pe secundă.

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Documentul precizează că manevrarea vanelor se face pe rând, iar vanele de revizie rămân deschise. Barajul alimentează cu apă potabilă municipiul Sibiu și localitățile din zonă și are, în paralel, rol în atenuarea viiturilor. Dacă debitul afluent depășește apa turbinată împreună cu cea evacuată prin golirile de fund, iar nivelul lacului trece de cota normală de retenție, intră în funcțiune deversorul de suprafață.

Raportul de siguranță al barajului

Verificările de pe 19 noiembrie vin la mai puțin de o lună după ce SGA Sibiu a prezentat colegiului bilanțul pe 2025. Raportul consemnează că manevrele lunare cu echipamentul hidromecanic, inclusiv cu vanele golirilor de fund, s-au realizat fără incidente și în bune condiții. Concluzia documentului este că barajul „se comportă foarte bine în exploatare” și poate fi folosit în continuare fără restricții, cu respectarea regulamentului de exploatare.

Evaluarea înregistrează însă și observații de exploatare: fisurile din betonul de protecție de pe versantul stâng nu au evoluat, au apărut ușoare degradări ale betonului la ploturile de capăt, la creasta deversorului și la protecția versantului stâng, iar pe malul stâng al lacului au fost semnalate eroziuni minore și surpări de dimensiuni reduse, la circa 1,5 kilometri în amonte de baraj. Specialiștii precizează că măsurătorile și observațiile vizuale arată un comportament normal al structurii, fără fenomene care să îi compromită siguranța.

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Foto: Instituția Prefectului – Județul Sibiu

Prefectul a urmărit verificările de la Gura Râului

Potrivit informării Instituției Prefectului, Giubega a discutat cu specialiștii despre starea tehnică a amenajării și despre operațiunile din această perioadă și a urmărit datele privind rezultatele verificărilor, nivelul acumulării și măsurile luate pentru ca manevrele să se desfășoare în condiții de siguranță. Comunicarea oficială nu prezintă, deocamdată, concluzii concrete ale verificărilor din 19 noiembrie.

„Pentru mine, siguranța comunităților și protejarea cetățenilor trebuie să rămână priorități permanente. Acest lucru presupune prevenție, responsabilitate, monitorizare continuă și o colaborare eficientă între toate instituțiile implicate”, a transmis prefectul.

Informarea a fost publicată vineri, 21 noiembrie, pe pagina de Facebook a Instituției Prefectului – Județul Sibiu. Raportul tehnic face parte din materialele ședinței Colegiului Prefectural din 27 octombrie.

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