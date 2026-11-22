Vârstnicii din Mediaș și din satul Ighișu Nou vor putea petrece trecerea în 2027 la un revelion organizat de primărie. Sunt maximum 1.100 de locuri, iar Direcția de Asistență Socială (DAS) Mediaș plătește 150 de lei pentru fiecare participant, potrivit unui proiect de hotărâre pe care consilierii locali îl votează joi, 26 noiembrie, de la ora 14:00.

Evenimentul „Revelionul Pensionarilor 2026–2027” și are loc în noaptea de 31 decembrie spre 1 ianuarie.

Pensionarii plătesc diferența

Banii nu acoperă tot. Direcția de Asistență Socială dă din bugetul propriu o sumă fixă de 150 de lei, cu TVA inclus, pentru fiecare vârstnic eligibil care vine efectiv la petrecere. Banii merg pe mâncare, pentru un meniu fără băuturi alcoolice.

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Restul până la prețul întreg al pachetului îl plătește fiecare pensionar, direct firmei care va organiza masa. Prețul final nu se știe încă: el va ieși după licitația prin care primăria alege restaurantul sau firma de catering.

Dacă toate cele 1.100 de locuri se ocupă, contribuția Primăriei prin Direcția de Asistență Socială ajunge la cel mult 165.000 de lei. Banii sunt deja prevăzuți în bugetul direcției, la capitolul pentru asistență socială.

Petrecere împotriva singurătății

În raportul care însoțește proiectul, Direcția de Asistență Socială scrie că sărbătorile de iarnă pot accentua singurătatea vârstnicilor. Mesele festive, colindele sau târgurile de Crăciun îi ajută să iasă din casă, să cunoască oameni noi și să se simtă parte din comunitate, spun autorii documentului.

Proiectul aprobă și un regulament care stabilește cine se poate înscrie, cum sunt aleși participanții și cum se decontează banii. Detaliile despre înscriere vor fi anunțate de Direcția de Asistență Socială după aprobarea hotărârii.

Ce alte evenimente pregătește Mediașul de sărbători

Revelionul vine după un program bogat în decembrie. Pe 1 decembrie, primăria organizează un concert de Ziua Națională, iar pe 4 decembrie se deschide patinoarul din fața primăriei. Pe 5 decembrie urmează concertul de colinde „Florile Dalbe”.

Primăria Mediaș are și alte programe pentru vârstnici. În primăvară, ea a premiat 159 de seniori care împlinesc 80 de ani în 2026.

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