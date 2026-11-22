Un incendiu violent a cuprins sâmbătă, 21 noiembrie, șase hoteluri din Nungwi, în nordul insulei Zanzibar, una dintre cele mai cunoscute stațiuni de pe insula din Oceanul Indian, unde merg în fiecare an mii de turiști români. Focul a izbucnit în jurul orei 14:20, ora locală (13:20, ora României), și a fost stins după aproximativ trei ore. Nimeni nu a murit, iar niciun turist nu a fost rănit, însă 183 de oaspeți au fost evacuați, iar unii au rămas fără bagaje și fără pașapoarte.

Imaginile filmate de pe plajă și publicate de cotidianul tanzanian The Citizen arată turiști în costume de baie care fug pe nisip cu genți și valize în mână, în timp ce flăcările și fumul negru se ridică deasupra bungalourilor cu acoperiș de paie.

A pornit de la un cuptor de pâine

Potrivit ministrei Turismului din Zanzibar, Nasra Nassor Omar, citată de publicația tanzaniană Mwananchi, focul a pornit de la Makofi, o pensiune populară printre tinerii care călătoresc cu buget redus, de la un cuptor de pâine care funcționa cu foc mare. Poliția din nordul insulei a transmis, inițial, că nu cunoaște încă sigur cauza, iar ancheta este în desfășurare.

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Flăcările s-au întins foarte repede de la o clădire la alta din cauza acoperișurilor din frunze uscate de palmier, numite local „makuti”, specifice hotelurilor de pe plajele din Zanzibar. Vântul puternic a purtat bucăți aprinse de acoperiș peste proprietățile vecine, care au luat și ele foc, notează publicația de turism ATC News.

Pe lângă cele șase hoteluri – presa locală le numește pe Makofi, Z Hotel, Nungwi Garden, BR, Pasha și Sand Beach, iar alte surse menționează și Nungwi Inn și Baobab – au fost afectate patru restaurante și aproximativ 40 de magazine din apropiere. Hotelul Z a pierdut patru camere, la Nungwi Inn au ars două camere, iar la Sand Beach au fost distruse bucătăria și restaurantul.

Filmarea făcută cu drona și publicată de firma locală de sporturi nautice NENGO Water Sports (@jetskizanzibar) arată norul uriaș de fum care s-a ridicat deasupra stațiunii.

▶ Vezi pagina acestui video: Video: @jetskizanzibar (Instagram)

183 de turiști mutați în alte hoteluri, unii au rămas fără pașapoarte

La intervenție au participat echipaje de la trei stații de pompieri din nordul insulei. Până la sosirea mașinilor de pompieri, un investitor din zonă a reușit să încetinească focul cu furtunurile și hidrantul propriului hotel, iar ministra Turismului a spus că exact acest lucru a ajutat la oprirea flăcărilor.

Cei 183 de oaspeți evacuați au fost cazați în hoteluri din localitățile vecine Mchangani și Matemwe. Potrivit lui Arif Abbas Manji, secretarul executiv al Comisiei pentru Turism din Zanzibar, peste 20 de hoteluri au oferit gratuit camere pentru turiștii rămași fără cazare. Câțiva angajați ai hotelurilor s-au ales cu răni ușoare, în panica de la evacuare.

Unii turiști și-au pierdut bunurile în incendiu, inclusiv pașapoartele. Ministerul Turismului din Zanzibar a anunțat că ia legătura cu ambasadele țărilor din care provin aceștia, pentru a-i ajuta să obțină acte noi.

„Viețile oamenilor au fost salvate. Clădirile și bunurile distruse pot fi refăcute.” Farid Moh’d Haji, secretarul administrativ al districtului din care face parte Nungwi

Autoritățile au cerut verificări ale echipamentelor de stingere a incendiilor în toate hotelurile din Nungwi. Comisia pentru Turism îi îndeamnă pe proprietari să monteze sprinklere (instalații care stropesc automat cu apă când detectează fum sau căldură) în clădirile cu acoperiș de paie, iar asociația investitorilor din turism a anunțat cursuri de pregătire pentru situații de urgență.

Nu e primul incendiu de acest fel pe insulă

Hotelurile cu acoperiș de paie din Zanzibar au mai fost lovite de incendii similare. În iulie 2023, cinci hoteluri din stațiunea Paje, în sudul insulei, au ars după ce focul a pornit din bucătăria unuia dintre ele. În noiembrie 2021, alte patru hoteluri au fost distruse la Jambiani, iar în 2017 hotelul Ras Nungwi, aflat tot în zona Nungwi, a fost mistuit de flăcări și nu a mai fost redeschis.

De ce contează pentru turiștii români

Zanzibar, insulă care aparține Tanzaniei, a devenit în ultimii ani una dintre cele mai căutate destinații exotice pentru români, mai ales iarna. Dintre cei aproximativ 600.000 de turiști care au vizitat insula într-un singur an, 25.000 au fost români, potrivit datelor prezentate în 2024 de un grup hotelier deținut de investitori români și citate de Secunda TV. Peste 20 de investitori români dețin unități de cazare pe insulă, scria în 2023 Bursa.

Până la această oră, autoritățile din Zanzibar nu au făcut publice naționalitățile turiștilor afectați și nu există informații despre cetățeni români printre aceștia. Turiștii care au rezervări în zona Nungwi în perioada următoare ar trebui să verifice situația cu agenția de turism sau direct cu hotelul.

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