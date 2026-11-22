Fetele de la Interstar au câștigat clar duminică, pe Municipal, scor 4-1 în derby-ul cu Sepsi Sf. Gheorghe și au mari șanse de promovare în Liga 2.

Lider în seria de Liga 3, echipa pregătită de Octavian Budică a făcut spectacol la prima sa apariție pe Stadionul Municipal, în meciul cu ocupanta locului 2, Sepsi Sf. Gheorghe.

Sibiencele au dominat clar jocul și s-au impus cu 4-1 (2-0), după reușitele lui Denisa Chirilă (minutele 6, 74, 77) și Daria Joantă (minutul 14). Pentru covăsnence a marcat golul de onoare B. Fulop (minutul 80).

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După disputarea a 10 etape, Interstar Sibiu s-a distanțat la opt puncte față de covăsnence și este mare favorită la promovare.

”Nu a fost un meci deloc ușor în fața unei echipe disciplinate tactic, dar fetele și-au făcut treaba foarte bine și am reușit să ne impunem clar. Îmi felicit fetele din suflet pentru atitudine, pentru curaj și pentru modul în care au gestionat momentele importante ale jocului. A fost un meci pe măsură, care s-a ridicat la nivelul unei atmosfere splendide, într-un cadru istoric pentru fotbalul feminin din oraș, primul meci pe Stadionul Municipal. Mulțumim conducerii pentru susținere și tuturor celor care au fost alături de noi în tribune și au făcut această duminică de neuitat” a spus la final antrenorul de la Interstar, Octavian Budică.

Se joacă în sistem tur/retur/tur/retur, un total de 20 de etape, iar prima clasată promovează direct. Campionatul Ligii 3 feminine se întrerupe până în luna martie 2027.

INTERSTAR: Ghișe – Bocăniciu, Stoica (Muscă 64), D. Oana, M. Ursu (Ciontea 77) – Băilă (Rociu 86), M. Budică, Mărgărit – Chirilă, Moga (Olaru 77), Joantă (Agache 86).

Foto: Hai la Fotbal

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