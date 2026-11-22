Un nou lot de 120.000 de doze de vaccin antigripal a ajuns în România și va fi distribuit în farmacii de luni, 23 noiembrie, a anunțat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, potrivit Radio România Actualități.
Ministrul a explicat că a existat o problemă de producție la nivel internațional, care a dus la întreruperi în livrări.
Cine se poate vaccina gratuit
Serul se eliberează pe bază de prescripție de la medicul de familie și poate fi administrat atât în cabinetele medicale, cât și în farmaciile autorizate. Vaccinul este gratuit pentru copiii de peste 6 luni, gravide, persoanele de peste 65 de ani, bolnavii cronici și personalul medical. Adulții între 45 și 65 de ani, fără afecțiuni cronice, beneficiază de compensare de 50%.
Infecțiile respiratorii cresc
Până la mijlocul lunii, aproximativ 956.000 de persoane se vaccinaseră antigripal, potrivit Institutului Național de Sănătate Publică. Datele arată o creștere de aproape 10% a infecțiilor respiratorii față de săptămâna anterioară și al treilea deces confirmat cu virus gripal în acest sezon.
Pe 31 octombrie, Ora de Sibiu scria că vaccinarea antigripală a scăzut cu aproape 30% și că noi doze erau așteptate în noiembrie.
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