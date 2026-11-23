Pe scurt:
Drumarii intervin cu utilaje și materiale antiderapante în zonele afectate de ninsori. DRDP Brașov le cere șoferilor să nu plece la drum nepregătiți pentru iarnă.
Ninge în zonele înalte din județul Sibiu, dar și în nordul județului Harghita și la altitudine în județul Covasna, luni, 23 noiembrie 2026. În zonele montane din centrul țării se circulă în condiții de iarnă, potrivit DRDP Brașov.
Drumarii intervin în toate zonele afectate de ninsori cu utilaje de deszăpezire și materiale antiderapante, a anunțat instituția.
Pentru intervenții, DRDP Brașov are pregătite 180 de utilaje dotate cu lamă și răspânditor de sare. Stocurile disponibile depășesc 21.000 de tone de materiale antiderapante.
„Nu plecați la drum dacă nu sunteți pregătiți să circulați în condiții de iarnă!”, a transmis DRDP Brașov
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