Pe scurt: Cariera Vionelei Mironescu a început la Galați și a continuat la Sibiu. A îndrumat generații de studenți și masteranzi, iar activitatea sa științifică include șapte cărți și 108 lucrări publicate.

Prof. univ. dr. ing. Vionela Rafira Mironescu, care a condus timp de 12 ani catedra de Biotehnologii Alimentare din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, a murit.

Decesul a fost anunțat de Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, într-un mesaj dedicat memoriei cadrului didactic.

„Comunitatea academică a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu își ia rămas-bun de la prof. univ. dr. ing. Vionela Rafira Mironescu (n. Leluțiu), un dascăl devotat și un reper al învățământului superior de industrie alimentară din România” a transmis ULBS

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Vionela Rafira Mironescu, s-a născut la 23 februarie 1942, la Zărnești, în județul Brașov. A absolvit Colegiul Național „Doamna Stanca” din Făgăraș, apoi și-a continuat studiile la Galați, la Facultatea de Tehnologia și Chimia Produselor Alimentare și Tehnică Piscicolă.

Tot la Galați și-a început cariera universitară. În 1981, a obținut titlul de doctor în inginerie la Universitatea „Dunărea de Jos”, sub coordonarea prof. dr. ing. Mircea Leonte, cu o teză în domeniul industriei zahărului.

Din 1996, s-a alăturat Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, unde a contribuit la dezvoltarea învățământului de industrie alimentară. A condus timp de 12 ani catedra de Biotehnologii Alimentare din cadrul Facultății de Științe Agricole, Industrie Alimentară și Protecția Mediului.

De-a lungul carierei, a îndrumat generații de studenți și masteranzi. Activitatea sa științifică a cuprins 7 cărți și 108 lucrări publicate, 53 de comunicări la conferințe naționale și internaționale, precum și implicarea în 19 proiecte și granturi de cercetare.

În mesajul de rămas-bun, universitatea a evocat și relația profesoarei cu cei din jur:

„Mai presus de un profesionist desăvârșit, doamna profesor a fost un OM deosebit, cald și altruist, plin de iubire, răbdare și bunătate.”

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