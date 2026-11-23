Medicii au transmit vești noi despre tânărul în vârstă de 27 de ani, care a făcut accident pe DN1, la Hula Bradului, în weekend.

Accidentul a avut loc în după-amiaza zilei de sâmbătă, pe DN1, pe Hula Bradului. Șoferul, în vârstă de 27 de ani, din județul Brașov, se deplasa către Avrig când a pierdut controlul direcției și a ieșit în afara părții carosabile. Oamenii legii urmează să stabilească cauzele care au condus la producerea evenimentului.

Imediat după accident, bărbatul a fost preluat de un echipaj SMURD și dus la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Spitalului Județean din Sibiu. Acolo el a fost consultat și a primit îngrijirile medicale de care avea nevoie, iar ulterior a fost lăsat să plece acasă cu recomandări, starea lui nefiind foarte gravă.

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Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs accidentul rutier.

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