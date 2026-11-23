Inspectorii Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Sibiu au aplicat patru amenzi, în valoare totală de 11.500 de lei, și cinci avertismente în urma verificărilor privind gestionarea câinilor cu și fără stăpân. Controalele au vizat atât adăposturile autorizate, cât și alte activități și instituții cu responsabilități în acest domeniu.

Datele sunt prezentate în raportul DSVSA Sibiu pregătit pentru ședința Colegiului Prefectural din 24 noiembrie 2026.

Cinci adăposturi autorizate în județ

Potrivit raportului, în județul Sibiu funcționează cinci adăposturi autorizate pentru câini. Două sunt publice, în municipiul Sibiu și în orașul Avrig, iar trei sunt private, în municipiul Mediaș, în comuna Cristian și în localitatea Țichindeal.

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Inspectorii sanitar-veterinari au efectuat șase controale în adăposturile publice și zece în cele private. Separat, raportul consemnează 25 de verificări realizate în urma sesizărilor, la crescători de câini și pisici și la autorități locale.

Patru amenzi și cinci avertismente

În urma activităților de control descrise în această secțiune a raportului au fost aplicate patru sancțiuni contravenționale, în valoare cumulată de 11.500 de lei, precum și cinci avertismente.

Verificările au urmărit condițiile în care sunt ținute animalele, întreținerea spațiilor, hrănirea și asigurarea asistenței veterinare, precum și respectarea obligațiilor legale de către cei care gestionează câini cu sau fără stăpân.

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Documentul nu detaliază distribuția sancțiunilor pe fiecare adăpost și nu arată că toate amenzile au fost aplicate unităților de adăpostire. Prin urmare, bilanțul sancțiunilor trebuie raportat la ansamblul verificărilor menționate de DSVSA, nu exclusiv la cele 16 controale din adăposturile publice și private.

Informațiile fac parte din bilanțul activității DSVSA Sibiu prezentat Colegiului Prefectural.

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