Transportul animalelor vii a fost vizat de numeroase controale în județul Sibiu, iar verificările s-au încheiat cu 28 de amenzi contravenționale, în valoare totală de 109.020 lei. Inspectorii sanitar-veterinari au urmărit condițiile în care sunt transportate animalele, documentele obligatorii, durata călătoriilor și respectarea normelor privind ventilația și adăparea.

Datele sunt cuprinse în prezentarea Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Sibiu, pregătită pentru ședința Colegiului Prefectural din 24 noiembrie 2026.

Potrivit raportului, în cursul anului au fost efectuate 30 de controale la transportatori și alte 17 controale la îmbarcarea și debarcarea animalelor.

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Inspectorii au organizat și 14 acțiuni în trafic, în cadrul cărora au fost verificate 285 de autovehicule.

În urma activităților de control din domeniul transportului animalelor au fost aplicate 28 de amenzi, în valoare totală de 109.020 lei.

Ce condiții trebuie respectate la transportul animalelor

DSVSA Sibiu explică în raport că activitatea de control urmărește atât autorizarea transportatorilor și a vehiculelor, cât și verificarea condițiilor efective în care sunt transportate animalele vii.

„Verificarea condițiilor de transport – densitatea animalelor, durata călătoriei, documentele care însoțesc animalele, dotările pentru ventilație și adăpare, precum și jurnalele de călătorie”, sunt aspectele enumerate de instituție în prezentarea privind obiectivele controalelor.

În document sunt prezentate și măsurile de conformare impuse în acest domeniu.

„Actualizarea evidențelor transportatorilor”, „întreținerea adecvată a facilităților mijloacelor de transport” și „efectuarea transportului doar în cazul animalelor identificate și însoțite de documente sanitare veterinare, cu auto autorizat” se numără printre cerințele menționate de DSVSA Sibiu.

Inspectorii urmăresc și respectarea numărului de animale care pot fi transportate în același vehicul, în funcție de specie și greutate.

„Respectarea densității animalelor transportate conform speciei și greutății acestora” și „respectarea duratei călătoriei, a condițiilor de ventilație și adăpare” sunt alte măsuri indicate de instituție.

Nerespectarea acestor cerințe poate afecta bunăstarea animalelor, în special în cazul transporturilor pe distanțe lungi, când condițiile din vehicul și durata deplasării devin esențiale.

Raportul nu detaliază însă câte dintre cele 28 de amenzi au fost aplicate pentru fiecare categorie de abatere.

Peste 100 de vehicule autorizate pentru transportul animalelor

La nivelul județului Sibiu sunt evidențiate 108 mijloace de transport autorizate pentru animale vii.

Dintre acestea, 66 sunt autorizate pentru călătorii rutiere de scurtă durată, iar 42 pentru călătorii de lungă durată.

Activitatea transportatorilor este reglementată inclusiv prin Regulamentul european nr. 1/2005, care stabilește condițiile privind protecția animalelor în timpul transportului și al operațiunilor conexe.

Problemele din acest domeniu nu sunt noi în județul Sibiu. În anii anteriori, autoritățile au desfășurat controale inclusiv în târgurile de animale, unde au fost verificate documentele de identificare și condițiile de transport.

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