Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Sibiu a încasat peste 430 de milioane de lei în urma procedurilor de executare silită, în primele zece luni ale anului 2026. Suma este cu aproape 73 de milioane de lei mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut. În același timp, numărul măsurilor de executare silită a ajuns la 97.212.

Datele apar în prezentarea pregătită de AJFP Sibiu pentru Colegiul Prefectural, care analizează activitatea instituției în perioada 1 ianuarie – 31 octombrie 2026, comparativ cu intervalul similar din 2025.

Potrivit documentului, încasările obținute prin executare silită au totalizat 430,68 milioane de lei, în creștere cu 20,39% față de anul precedent. Diferența este de 72,94 milioane de lei.

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Peste 151 de milioane de lei, recuperate prin popriri bancare

O parte importantă a sumelor recuperate provine din poprirea conturilor bancare ale contribuabililor cu obligații fiscale restante.

Încasările obținute prin această procedură au crescut de la 121,75 milioane de lei în primele zece luni din 2025 la 151,10 milioane de lei în aceeași perioadă din 2026. Majorarea este de 24,11%, echivalentul a aproximativ 29,35 milioane de lei.

Cea mai mare parte a banilor încasați prin procedurile de executare silită nu a provenit însă din popriri, ci din plățile efectuate după transmiterea somațiilor.

AJFP Sibiu arată că 262,28 milioane de lei, reprezentând 60,90% din totalul recuperărilor, au fost achitate în urma somațiilor, înainte de aplicarea etapelor ulterioare ale executării silite.

Acest lucru înseamnă că o parte considerabilă a sumelor restante a fost recuperată după notificarea oficială a Fiscului.

Numărul măsurilor de executare silită a crescut cu peste 14%

În perioada analizată, AJFP Sibiu a aplicat 97.212 măsuri de executare silită, cu 14,35% mai multe decât în intervalul corespunzător din 2025.

Instituția precizează că valoarea totală a măsurilor aplicate a rămas relativ constantă, deși numărul acestora a crescut.

Datele arată o intensificare a activității de recuperare a creanțelor fiscale, atât prin somații, cât și prin popriri bancare și alte instrumente legale.

Pentru perioada următoare, administrația fiscală anunță că urmărește identificarea mai rapidă a dificultăților de plată ale contribuabililor, prevenirea acumulării unor noi restanțe și valorificarea bunurilor sechestrate prin platforma electronică eLicitațiiANAF.

Raportul nu precizează câți contribuabili distincți au fost vizați de cele 97.212 măsuri și nici câte dintre acestea s-au încheiat cu recuperarea integrală a datoriilor.

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