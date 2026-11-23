Președintele AUR, George Simion, și deputata Laura Gherasim, președinta Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții din Camera Deputaților, au prezentat luni, la Parlament, un raport de 432 de pagini despre anularea alegerilor prezidențiale din 2024. Documentul, intitulat „Cum a fost anulat votul a 9,4 milioane de cetățeni”, a fost realizat în urma unei cercetări parlamentare de șase luni, potrivit Mediafax. Numărul de pagini și titlul sunt confirmate și de Digi24.

Contextul oficial este Hotărârea Curții Constituționale nr. 32 din 6 decembrie 2024, prin care CCR a anulat, cu unanimitate, întregul proces electoral pentru alegerea președintelui și a dispus reluarea alegerilor. Am scris atunci că Guvernul a avut de stabilit un nou calendar.

Raportul prezentat de AUR contestă legalitatea acestei hotărâri. Laura Gherasim a calificat anularea scrutinului drept un abuz de putere și a spus că „anularea alegerilor a fost făcută fără ca Constituția României și legile electorale să permită acest lucru”, potrivit Mediafax. Deputata a susținut, de asemenea, că documentele analizate nu ar demonstra o ingerință rusească care să fi influențat rezultatul votului. Aceste concluzii reprezintă poziția prezentată de AUR, nu constatări judecătorești.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

Reprezentanții AUR cer sesizarea Parchetului General, desecretizarea stenogramei ședinței CSAT din decembrie 2024 și un vot în Parlament pentru asumarea documentului și continuarea cercetărilor. Gherasim a anunțat că va înainta analizele parchetului de pe lângă Înalta Curte și a cerut Parlamentului constituirea unei comisii multidisciplinare care să reexamineze legislația electorală.

George Simion a spus că raportul va fi transmis instituțiilor statului și Parchetului General. Liderul AUR a afirmat că el a depus deja o plângere penală și i-a îndemnat și pe alți cetățeni să facă la fel. „Eu am făcut o astfel de plângere penală și îndemn toți românii care vor să cunoască adevărul, indiferent de opțiunile politice, să facă o asemenea plângere”, a declarat Simion, citat de Mediafax. Prezentarea de luni a fost anunțată în cursul zilei și de AGERPRES.

Comentarii