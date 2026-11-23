Pe scurt: Polițiștii au stabilit că presupusa încălcare a ordinului s-a produs în jurul orei 05:50. Bărbatul este cercetat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu.

Un bărbat de 35 de ani din Cisnădie a fost reținut duminică, 22 noiembrie 2026, fiind cercetat penal pentru încălcarea măsurilor dispuse printr-un ordin de protecție provizoriu, potrivit IPJ Sibiu.

În urma investigațiilor, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Cisnădie au stabilit că presupusa faptă s-ar fi petrecut în aceeași zi, în jurul orei 05:50.

Bărbatul ar fi încălcat obligația de a păstra o distanță minimă de 100 de metri față de domiciliul victimei. Măsura fusese stabilită prin ordinul de protecție provizoriu emis împotriva sa.

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Potrivit surselor Ora de Sibiu, soția bărbatului este cea care a solicitat emiterea unui ordin de protecție.

„În baza materialului probator administrat, polițiștii au dispus față de bărbatul în cauză măsura reținerii pentru o perioadă de 24 de ore.”, a transmis IPJ Sibiu.

Cercetările sunt continuate de Poliția Orașului Cisnădie, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu.

Pe întreg parcursul procesului penal, bărbatul beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

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▶ Vezi pagina acestui video: Bărbat din Cisnădie, reținut după ce ar fi încălcat ordinul de protecție: față de cine avea interdicție să se apropie — VIDEO

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